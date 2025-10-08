Naši Portali
SLAVI ROĐENDAN

Boban jednu stvar sebi nikako ne može oprostiti: Najveća glupost u životu, izgubio sam par kilograma

08.10.2025.
u 09:32

Boban je ranije radio u svom bivšem klubu AC Milanu, gdje je bio sportski direktor te u Fifi, na posebnoj funkciji. Isto tako, bio je desna ruka predsjedniku Uefe Aleksandru Čeferinu, ali su se on razišli nakon nekog vremena.

Legendarni hrvatski kapetan Zvonimir Boban danas je čelni čovjek i frontmen zagrebačkog Dinama, uložio je mnogo truda tijekom ljeta kako bi plavi sastavili konkurentnu momčad za Europu i naslov prvaka Hrvatske. Zagrepčani su sjajno otvorili Europsku ligu s pobjedama nad Fenerbahčeom i Maccabijem, dok su u HNL-u bodovno poravnati s Hajdukom na prvom mjestu. 

Boban je ranije radio u svom bivšem klubu AC Milanu, gdje je bio sportski direktor te u Fifi, na posebnoj funkciji. Isto tako, bio je desna ruka predsjedniku Uefe Aleksandru Čeferinu, ali su se on razišli nakon nekog vremena. Sada se vratio u najdraži klub te ima velike ambicije napraviti priču koja će se pamtiti. Upravo danas Zvonimir Boban slavi 57. rođendan, iza Bobana fantastična je nogometna karijera, a ostat će upamćen i kao karizmatičan kapetan Hrvatske koju je 1998. godine senzacionalno odveo do svjetske bronce. No žali zbog jednog detalja.

– Napravio sam najveću glupost u životu. Kapetan sam, igramo polufinale SP-a, a ja izgubim loptu u crvenoj zoni, 20 metara od gola. Francuzi su izjednačili. Što ćeš, to je život. Nakon utakmice sam smršavio nekoliko kilograma, nisam mogao spavati. Još uvijek ne mogu to sebi oprostiti – rekao je o polufinalu s Francuzima koje su vatreni izgubili s 2:1 nakon što su poveli.

U antologiju je ušao i incident kada je udario milicajca na Maksimiru kao jedan od ključnih trenutaka koji je obilježio turbulentno razdoblje raspada Jugoslavije.

– Ne žalim zbog toga. Uopće. Bila je to borba za slobodu i protiv režima. To nije bio udarac protiv Srba, nije bio udarac ni u koga. Je li ispravno nekoga udariti? Nikad, ali prije toga me nekoliko puta udarila milicija. Psovao sam najgore moguće stvari – rekao je Boban i dodao da nije mislio da će izbiti rat.

– Bio sam premlad ili glup da bih to vidio. Mislio sam da će se Jugoslavija razviti u mekanu konfederaciju – kazao je.

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Dinamo Zvonimir Boban

