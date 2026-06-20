Hrvati, nema brige ni drame! Lijepo je vidjeti stav Dalića i vatrenih nakon poraza od Engleske

Iako je to kod hrvatske reprezentacije dosad uvijek bio slučaj, povijest svjetskih prvenstava pokazuje da poraz u prvoj utakmici turnira ne znači nužno i kraj ili loš nastup. Dapače, sjetimo se dvaju recentnih svjetskih prvaka koji su do trofeja i do zlata došli nakon poraza u prvom kolu – Argentine 2022. godine (1:2 protiv Saudijske Arabije) te Španjolske 2010. godine (0:1 poraz protiv Švicarske). Događale su se k tomu i situacije da su momčadi nakon poraza u uvodu osvajale i medalje, poput Argentine 1990. godine, koja je na kraju bila srebrna, ili Turske 2002. godine, koja je turnir završila kao brončana.

Sjetimo se samo toga najrecentnijeg primjera, kako se nogometna zajednica smijala Argentini nakon poraza od senzacionalne Saudijske Arabije u uvodu SP-a u Kataru. A 2010. godine mnogi su tvrdili da Španjolska neće ponoviti uspjeh s Eura 2008. nakon što ju je u prvom kolu svladala Švicarska.

Jedna od najvećih zvijezda usred svjetskog prvenstva saznala da će joj suditi za silovanje Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Reprezentacije Paname i Gane treba poštovati, ali isto tako i priznati da Hrvatska treba biti "gazda" u tim utakmicama, da je kvalitetnija momčad i da se treba postaviti kao momčad koja želi sva tri boda. S tim na umu, ali i zbog činjenice da bismo s ludim rezultatima mogli dobiti svakakve protivnike i rute u nokaut-fazi, ne treba na poraz od Engleske gledati negativno. Kao što smo napisali, mnogi primjeri govore da je na Svjetskom prvenstvu grupna faza zaseban turnir, a nakon nokaut-faze, počinje sasvim drukčiji, novi turnir.

Dobro je vidjeti stav izbornika Zlatka Dalića, koji ne tuguje niti traži krivce. Nema ljutnje među igračima i u stožeru; svi su svjesni da možemo, i hoćemo, odigrati bolje. Naravno, reprezentativcima je žao zbog poraza, ali jedini efektivan način su fokus, trening i priprema za drugu utakmicu te učenje na starim greškama. To su u povijesti svjetskih prvenstava neke momčadi i dokazale. Svi mi koji pratimo hrvatsku nogometnu reprezentaciju, od navijača do novinara, nemamo previše razloga za ljutnju ili brigu – šansa za prolazak je i dalje realna, a onda, kako smo već i rekli – počinje drugi turnir, odnosno nokaut-faza u kojoj smo mi najjači.