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TOPLINSKI VAL NE POPUŠTA

Je li bolje držati klimu stalno upaljenu ili je gasiti? Zagrepčani otkrili svoje trikove za manje račune

Karlovac: Postavljanje klima uređaja
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
03.08.2026.
u 14:00
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Savjetovali su joj i da je, s obzirom na to da hladi realno 40 kvadrata prostora, dovoljno upaliti samo jednu klimu, u ovom većem prostoru.

Iz stana novije gradnje s dobrom izolacijom preselila je u stariju zgradu, i to u potkrovlje. Stan ima sveukupno 58 kvadrata i dvije klime, jednu u spavaćoj sobi koja ima cca 11 kvadrata i jednu za ostatak prostora od cca 30 kvadrata, pritom, wc, kupaonu i špajzu ne računa jer tamo ostavlja zatvorena vrata, započela je tako svoju objavu na Redditu korisnica koja je upitala kako najbolje optimizirati potrošnju struje na klime. "Je li bolje držati cijelo vrijeme upaljenu ovu u većem prostoru (osim kad sam na poslu), a spavaću rashladiti prije spavanja? Koliko struje to troši otprilike, ako se može procijeniti ili ako je netko u sličnoj situaciji", zanima ju, a napomenula je i kako zna da ovisi sve i o izolaciji, jačini klime...

Jedna korisnica joj je napisala kako živi u najmu u kući staroj oko 40 godina koja je iznutra uređena, ali ima slabiju toplinsku izolaciju. Prozori su drveni, a klima-uređaj marke star 15-ak godina. Kako u kući postoji samo jedna tarifa za struju, uz kontrolno brojilo na katu, izračunala je da joj samo rad te jedne klime mjesečno poveća trošak električne energije za oko 70 eura.

Javio se i komentator koji kaže kako je klimu najbolje upaliti i pustiti da radi cijeli dan. "Imam dvije klime u stanu, služe i za hlađenje i za grijanje. Ljeti su po cijeli dan na 25 stupnjeva, po zimi na 22. U prvom slučaju, najveći račun za struju je oko 70€ ukupne potrošnje, a zimi negdje 130€. Onda ti je jasno kako malo troše", napisao je. Rekao je da mu je nakon nove godine, kada je sve zaledilo par dana, vanjska jedinica klime na sjevernoj strani bila skroz zaleđena, no klime su grijale bez prestanka danima, bez greške. "Najbolje uložen novac ikad", zaključio je. 

Slično je pisalo u još jednom komentaru: "Imam dvije klime, jedna 5kw, druga 5.5kw, rade od jutra do mraka, a po ovim toplinskim udarima i po noći, dakle 0-24. Računi za struju su nam 45-50 eura mjesečno", objašnjeno je. Ubacio se i Zagrepčanin koji je kazao kako "ne kuži famu oko klime i potrošnje struje". Dodao je kako su njemu, dvije klime od 3.5kw potrošile su 7. mjesecu hladeći svaki dan od 9-21 h na 23 stupnja 12 eura svaka. 

Savjetovali su joj i da je, s obzirom na to da hladi realno 40 kvadrata prostora, dovoljno upaliti samo jednu klimu, u ovom većem prostoru. "Ona će ti ohladiti sve, samo je nemoj paliti-gasiti, nego neka bude upaljena kontinuirano, namjesti temperaturu na 24-25 i to je to", piše u jednom od komentara. 

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
Ključne riječi
potrošnja struje Struja Zagreb klima

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