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SRETNO!

FOTO Bivša Mamićeva supruga ponovno se udala! Objavila fotke u glamuroznoj vjenčanici, evo tko joj je novi muž

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
04.08.2026.
u 09:09
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Bivša supruga Marija Mamića, Tia Jurčić udala se za nekadašnju NBA zvijezdu i sportskog analitičara Kennyja Smitha.

Tia Jurčić udala se za nekadašnju NBA zvijezdu i sportskog analitičara Kennyja Smitha, a prve fotografije novopečenih supružnika objavljene su na Instagramu. Za svoj veliki dan Tia je odabrala raskošnu couture vjenčanicu koja je spojila minimalistički oblikovan gornji dio i izrazito dramatičnu suknju. Model bez naramenica, s ravnim dekolteom i pripijenim korzetom, dodatno je naglasio njezin struk. Jednostavnom gornjem dijelu snažan je kontrast pružala voluminozna balska suknja, ukrašena stotinama velikih trodimenzionalnih cvjetova izrađenih od slojeva tila i organze. Zbog raskošnih aplikacija haljina je ostavljala dojam oblaka sastavljenog od bijelih latica. Posebnu upečatljivost cijelom izdanju dao je dugačak veo koji se spuštao preko haljine i završavao impresivnim šlepom ukrašenim jednakim cvjetnim detaljima. Tako je stvoren dojam da se bijeli cvjetovi nastavljaju i iza mladenke. Tia je kosu oblikovala u elegantnu punđu, uz nekoliko opuštenih pramenova koji su joj uokvirivali lice, dok se odlučila za nenametljivu šminku. Buket od bijelog cvijeća bio je usklađen s ostatkom njezina vjenčanog izdanja.

Kenny Smith odabrao je klasično black tie izdanje s modernim detaljima. Nosio je bijeli smoking-sako sa šiljastim reverima, bijelu košulju i crnu leptir-mašnu, koje je kombinirao s elegantnim crnim hlačama. Cjelokupnu kombinaciju zaokružio je bijelim cvijetom na reveru, čime se skladno nadovezao na cvjetne motive s mladenkine haljine.

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Tia i Kenny u listopadu prošle godine objavili su da su svoju vezu podignuli na višu razinu. "DA tebi zauvijek!", napisala je tada Tia, a posebnu pozornost na fotografiji privukao je njezin zaručnički prsten. Da se među njima rodila ljubav, Tia je otkrila prvoga dana 2024. godine, kada je objavila njihovu zajedničku fotografiju s dočeka Nove godine. U veljači iste godine prvi su se put zajedno pojavili u javnosti, na događanju organiziranom u povodu Super Bowla. Smith je tijekom profesionalne košarkaške karijere nastupao za Sacramento Kingse, Atlanta Hawkse, Houston Rocketse, Detroit Pistonse, Orlando Magic i Denver Nuggetse. S Houston Rocketsima dvaput je osvojio naslov NBA prvaka. Podsjetimo, Tia Jurčić i njezin bivši suprug Mario Mamić 2023. godine objavili su da se razvode. Nakon jednogodišnje veze vjenčali su se 2017. godine pred stotinjak uzvanika, a nakon ceremonije za goste su organizirali svadbeno slavlje u zagrebačkom hotelu Westin.

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"Kad smo se upoznali, radila sam na jednom projektu i bila sam totalno u modusu posla. Uopće mi nije palo na pamet da će se taj trenutak dogoditi i da ću se zaljubiti i krenuti u nešto, ali eto – to se tako dogodilo i mi smo zapravo odmah znali da je to – to", rekla je Tia u jednom intervjuu, prisjećajući se početka ljubavne veze sa sinom Zdravka Mamića.

**Uz korištenje AI-ja

Ključne riječi
Mario Mamić vjenčanje Tia Jurčić Kenny Smith showbiz

Komentara 5

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Avatar LittleTut
LittleTut
10:13 04.08.2026.

Ja mislim da Ljubo u zemlju propada koga je posvojio.

GL
globalsolutions
10:07 04.08.2026.

Ovaj je stariji i od Ljube

KL
klopek
10:22 04.08.2026.

Zasto ste ljubomorni, zenska voli devenice i to je to, neka uziva.

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