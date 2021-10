Blago nama ako nam je Bebek najveći problem, ali nije: Ovo su problemi HNL sudaca

Već dugo u hrvatskom sportskom prostoru nije na nekog vođena hajka kao što se ovih dana vodi prema Ivanu Bebeku. Nije sporno da je naš ponajbolji sudac jako pogriješio, nije sporno da ima pokvarene “prijatelje” koji su ga snimili i sve pustili u javnost, ali baš da mu je morala biti stavljena meta na leđa, i nije. Bebek je javna osoba i mora jako paziti što govori, pogotovo kada se to direktno tiče njegova posla i klubova kojima sudi, ali licemjerno je da je slučaj Bebek toliko prenapuhan da ispada da je veći “zločinac” i od Heralda Kopitza.

Ispada da je Ivan Bebek najveći problem hrvatskog nogometa, a blago nama ako je zaista tako.

No, čovjek zaista nije zaslužio da mu stavimo metu na leđa. Da, Bebek kao predstavnik HNS-a i ugledni sudac ne bi smio ponajveću navijačku skupinu izjednačavati s mijaukanjem, ali zar nije i predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić pri preuzimanju splitskog kluba rekao da ne želi više da budu “kmečavci”.

Je li Bebekov grijeh baš tako velik da mu se mora prisilno završiti sudačka karijera, kako to sada mnogi priželjkuju?

Sudačka organizacija već je godinama u problemima, često se u kuloarima spominje “tko je čiji sudac”, ali takve stvari neće se sigurno riješiti tako da se Bebeka izbaci iz nogometa. Uostalom, taj Bebek je naš ponajbolji sudac posljednjih 15-ak godina, a ako je toliko loš, kakvi su onda tek drugi.

Problem našeg sudačke organizacije je prije svega to što nije neovisna, što šefove sudačke organizacije, a onda neposredno i suce, biraju čelnici klubova. A dok je god tako, događat će se i linčevi kao što je ovaj na Bebeka. Događat će se to da ovih dana po društvenim mrežama navijači Hajduka pišu Bebekovu adresu, prijete mu da će ga opet dočekati kao što su to učinili svojevremeno u Sinju. Uostalom, to su mu poručili još na stadionu skandirajući: “Ubij, ubij, Bebeka.” A onda svi mi zajedno, umjesto da stanemo na loptu, taj sukob još potpirujemo.

Sad je na redu HNS, bit će zanimljivo vidjeti kakvu će kaznu “odrapiti” Bebeku. Najgore bi bilo da Bebek posluži kao Pedro, kao žrtveno janje, samo kako bi se smirio navijački puk Hajduka, a pritom i problemi oko sudačke organizacije stavili pod tepih.

