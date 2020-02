Bjelicu čeka drakonska kazna! Dinamo bi mogao ostati bez trenera čak pola godine

Nakon što je prespavao noć poslije poraza od Osijeka u Gradskom vrtu (1:0), trener Dinama Nenad Bjelica vjerojatno žali što je verbalno napao suca utakmice Marija Zebeca riječima: "- Pi... vam materina, je*em vam mater na vašem suđenju. Prepali ste se domaćina, zato tako sudite."

Žali ponajprije zbog toga što je svjestan da ga vjerojatno čeka žestoka kazna. S nestrpljenjem će čekati ovotjednu odluku disciplinskog suca Alana Klakočera, a realnost je da Bjelici prijeti drakonska kazna, najteža u trenerskoj karijeri.

Naime, bude li se Klakočer držao propisa, a nema razloga da neće, Bjelica bi trebao dobiti minimalno mjesec dana kazne, što znači da u tom periodu ne bi smio voditi plave. Propustio bi tako utakmice protiv Intera, potom derbije protiv Rijeke i Hajduka, te onda i susrete s Istrom i Varaždinom.

Teoretski, Bjelica bi mogao dobiti i suspenziju od čak šest mjeseci, jer članak 53. b. Disciplinskoga pravilnika HNS-a kaže sljedeće:

Tko se nesportski ponaša prema sucu/sucima utakmice riječima, pokretima, gestama ili na drugi način za vrijeme igre, poslije igre, na igralištu ili izvan njega, bit će kažnjen:

za naguravanje/odguravanje ili psovanje ili vrijeđanje suca:

- zabranom igranja od jednog do šest mjeseci

- zabranom igranja od dvije do dvanaest utakmica, ili

- zabranom obavljanja funkcija od jednog do šest mjeseci

Usporedbe radi, trener HNK Gorice Sergej Jakirović u prosincu je dobio mjesec dana zabrane vođenja momčadi na službenim utakmicama, a bio je dosta blaži nego Bjelica jučer u Gradskom vrtu.

Taj verbalni Jakirovićev delikt glasio je točno ovako: "Smeće jedno, uništio si prošlu utakmicu, sad ćeš i ovu". Slažete se, svakako je to blaže od Bjeličinih riječi: - Pi... vam materina, je*em vam mater na vašem suđenju. Prepali ste se domaćina, zato tako sudite."

Bjelici u korist sigurno ne ide ni činjenica da je suce verbalno napao i u prethodnoj prvenstvenoj utakmici, prošlog vikenda protiv Gorice.

Prvo je glavnom sucu Dariju Belu rekao: "Što je ovo?! Zašto? Ili je prednost ili faul. Je*em ti ova vaša pravila", a potom se nastavio svađati i s četvrtim sucem Dujom Strukanom, kojem je poručio: "Objasni mi! Ne možeš objasniti zato što ne znate, zato mi ne možete objasniti! Je*em vam sunce da vam je*em".

No, tada suci ta vrijeđanja, iako su se čuli za vrijeme TV prijenosa, nisu uveli u službeni zapisnik.

Sada je sve na disciplinskom sucu HNL-a Alanu Klakočeru, koji će se, sigurni smo, držati pravila, unatoč pritiscima sa strane kojih će sigurno biti.

No, jedno je sigurno, Bjelici slijedi najžešća disciplinska kazna u trenerskoj karijeri. Šteta što ovakvim ponašanjem baca mrlju na sve grandiozne uspjehe koje je ostvario protekle dvije godine.