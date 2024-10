Bjeličini problemi: Očito da kadar Dinama nije tako širok i kvalitetan, evo što je pripremio za Salzburg

Dinamo je neuspješno prošao Pulom, tih 2:2 sigurno nije ono što su plavi očekivali na tom gostovanju, ali lošija od tog rezultata bila je Dinamova igra, pogotovo dok momčad u završnoj trećini utakmice nije krenula na sve ili ništa. Dotad je igra plavih bila jalova, uzalud veliki posjed lopte, prema Sofascoreu čak 67 posto, ali iz tog posjeda plavi nisu napravili ništa. Uostalom, dovoljno o igri plavih govori činjenica da je od svih igrača u desetom kolu, na svih pet utakmica najviše dodira s loptom imao plavi stoper Raul Torrente (97 dodira), koji prednjači i u točnim dodavanjima u tom kolu HNL-a s 83.

Dojam gori od statistike

To zapravo i ne čudi jer Torrente je uglavnom davao loptu prvom do sebe, pa mu se ta lopta vraćala, a on bi je opet dodao. I s takvom igrom plavi su stigli do rekorda u desetom kolu od 423 točna dodavanja. No, plavima se barem ne može osporiti borbenost, imaju najviše osvojenih duela, 61. S druge strane Istra je otklonila najviše opasnosti (36) i imala najviše oduzetih lopti (26) u tom posljednjem kolu.

No, na stranu statistika koja puno toga govori, ali i ne otkriva baš sve, dojam koji je ostavila maksimirska momčad daleko je ispod tih statističkih podataka i Bjelica će morati poraditi na konkretnijoj igri. Opravdanje plavi sigurno ne mogu pronaći u rotacijama u momčadi, ionako su zaigrali u Puli s najstarijom momčadi, prvih 11 plavih imalo je u prosjeku 28,6 godina, bili su najiskusnija momčad ovog vikenda, dok je Istra igrala, primjerice, s 3,3 godina mlađim sastavom. Istina je da prosjek godina plavima dižu Zagorac na golu umjesto znatno mlađeg Nevistića, Ademi koji je igrao dok je Baturina bio na klupi te Theophile i Ristovski u zadnjoj liniji.

No, godine ionako ne bi trebale biti upitne već kvaliteta igrača i ono što mogu dati momčadi, uostalom najmlađi Petar Sučić koji je tako briljantno igrao za reprezentaciju u Puli je potpuno podbacio. A nije jedini, puno toga nije štimalo u igri maksimirske momčadi i na tome će Bjelica morati poraditi za nastavak utakmica u HNL-u.

I sam je trener Dinama ustvrdio da dosad od krilnih igrača i onih koji na krilu mogu igrati nije dobio ono što je očekivao i želio. Nijedan krilni igrač nije dosad donio dovoljno toga dobroga, Pjaca igra na 'krivoj' strani i bio je nevidljiv, osim dva gola Qarabagu učinak mu nije dobar, kao ni Hoxhi koji je jedno vrijeme kod Jakirovića igrao dobro, a onda nestao. Cordoba je zabio u Varaždinu za pobjedu, ali osim toga premalo je nudio, Špikić više ne igra nego što igra, Stojković i Kačavenda koji mogu igrati na toj poziciji moraju puno bolje, iako oni i mogu imati opravdanje jer se vraćaju nakon ozljeda i duge stanke.

No, zbog svega toga može se očekivati da će Bjelica u srijedu u Salzburgu izvesti sastav bez krilnih igrača, mogao bi ponoviti ono što je složio protiv Monaca, igru s tri stopera, a sredinu bi napunio s dva krilna beka, Ristovskim i Pierre-Gabrielom koji bi uz Mišića, Ademija i Sučića tako lakše parirali Salzburgu. U ovom trenutku čak je plavima lakše igrati protiv europskih suparnika, Bjelica i drugi treneri plavih, tako su rušili jake suparnike, s dobrom tranzicijom plavi su znali raditi veliku štetu suparniku.

Europa manji problem od HNL-a

No, veći je problem Bjelici domaća liga, tu nikako ne pronalazi rješenja za suparničke zatvorene formacije, a uz to je sve jako teško složiti kad pravih treninga sad i neće imati s obzirom na gust raspored. Plavi, nakon domaćeg susreta s Osijekom, imaju samo gostovanja, dakle kasno će se vraćati s utakmica, drugi je dan regeneracija i ostaje tek jedan ili dva dana za ozbiljniji trening.

Iako je Bjelica govorio kako ima iznimno širok i kvalitetan kadar, očito je da to baš i nije tako i teško će si moći i u HNL-u dopustiti izostavljanje ključnih igrača, u Puli smo vidjeli kako je to izgledalo bez Baturine i Petkovića, s očito iscijeđenim Sučićem. I u takvim okolnostima teško će biti ostvariti još jedan cilj koji Dinamo obično postavlja pred trenera, a to je razvoj mladih igrača. Za to sad prostora baš i neće biti, jer rezultat je ipak primaran.