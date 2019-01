Bjelica progovorio o momčadi Dinama i otkrio: To me razočaralo

Koliko god hotel u kojem ste na pripremama imao sav mogući luksuz, koliko god uvjeti za rad bili vrhunski (osim vremena ove godine kakvo je pratilo Dinamo), najljepši je dio priprema ipak pakiranje torbi prije povratka kući. Tog zadnjeg dana s trenerom Dinama podvukli smo crtu pod ovim pripremama u Turskoj i čini se da će on zadovoljno zatvoriti tu priču, bar je takav dojam kad ga slušate.

– Da, zadovoljan sam pripremama, napravili smo sve što smo htjeli. Odigrali smo šest utakmica, odradili sve planirane treninge bez obzira na vremenske uvjete koji nisu bili perfektni, ali važno je da nijedan trening zbog toga nismo izgubili. U svim tim utakmicama dali smo minutažu svim igračima. Jedino negativno su ozljede Gavranovića i Šunjića, sve ostalo vrlo je pozitivno, ako izuzmemo zadnju utakmicu u Turskoj, s bečkom Austrijom. No, ukupno sam zadovoljan kako su dečki radili, kako su se ponašali na terenu, u hotelu. I sad je kraj ovim možda predugim pripremama ako analiziramo ovu zadnju utakmicu, ali došli smo kući dobro pripremljeni – počeo je Nenad Bjelica.

Šunjić na terapijama

Tijekom prvog dijela sezone puno ste rotirali, koristili sve igrače i dobro ih upoznali. Je li netko pozitivno iskočio na ovim pripremama?

– Ma i sami ste po igrama mogli vidjeti da je Nikola Moro napravio dva koraka naprijed. On je već odigrao te utakmice na jesen na dobroj razini, ali sad je ovo korak više, veliko je pojačanje za nas. Svi su dobro radili, ali ako baš moram nekoga izdvojiti, onda je on napravio taj veliki iskorak.

Istina, Moro je igrao sjajno, ali sad netko mora ispasti iz momčadi da bi on ušao.

– Pa ne ispada nitko, vidjeli ste da su jesenas igrali svi igrači, slično će biti i na proljeće. Možda ćemo manje rotirati jer je malo manje utakmica pa nema toliko velike potrebe za rotacijama, ali svi će dobivati minute i bit će važni za momčad, u veznoj liniji, na bodovima, pojačala se konkurencija i u napadu, u obrani, na svakoj poziciji imamo dva, pa čak i tri igrača. Neće biti lako izboriti mjesto u prvih 11, znam da je zbog toga pritisak na svakome od njih dosta velik, ali htjeli smo konkurenciju, široki kadar da bismo mogli biti uspješni na sva tri kolosijeka.

Koliko je velik problem ozljeda Gavranovića?

– Gavranović i Šunjić bili su nam važni igrači jesenas, sad nisu prošli pripreme, ali nadamo se da će brzo biti u treningu. Dobro je da smo doveli Komnena Andrića, tu je i Bruno koji se vratio dobro nakon ozljede. Na poziciji zadnjeg veznog sad imamo Moru koji to može odigrati uz Ademija, bude li nešto s Arijanom. Problem je što nisu prošli pripreme, ali ako se prisjetimo, Gavranović ni na ljeto nije prošao pripreme pa je bio važan za nas i dao nam je jako puno.

Gavranović je počeo trčati, kada bi se mogao vratiti Šunjić?

– Šunjić je u Beogradu do ponedjeljka, to je intenzivna i agresivna terapija nakon koje su se igrači dobro i brzo vraćali pa ćemo vidjeti.

Tko je sad prvi napadač?

– Andrić, Petković i Gavranović, imamo stvarno tri odlična napadača, a vrijeme će pokazati tko će se izboriti, tko će dobiti najveću minutažu, ovisi samo o igračima. Igrači su ti koji se stavljaju u momčad, nisam to ja.

Ima li razočaranja s nekim u momčadi?

– Nikakvih, ova zadnja utakmica u Turskoj malo je razočarala, ali vjerojatno se nakupilo malo umora od treninga i 16 dana u Turskoj protiv suparnika koji je dobar, a i puno svježiji jer je tek bio došao u Tursku. No, malo me razočarala naša igra, ali možda je splet okolnosti.

Stalno se nagađa o mogućim odlascima, često se spominje Ademi, hoće li ih biti?

– Ne vjerujem, nemam naznaka da bi netko mogao otići, osim ovih koji bi mogli na posudbu kao Menalo za kojeg ima dosta upita. Vidjet ćemo što će biti s Matelom, možda dođe do raskida ugovora, da uzajamno budemo zadovoljni, i to je to.

Protiv Plzena zbog kartona neće biti Hajrovića, logično je da Kadzior bude unutra, ali on je isto na kraju pripreme bio ozlijeđen, tu je i Šitum?

– Najlogičnije rješenje je Kadzior, to je svojim igrama zaslužio. No, prije Viktorije Plzen imamo još dvije utakmice u prvenstvu, vidjet ćemo tko će se nametnuti. Može to u nekoj kombinaciji biti Atiemwen na lijevoj, a Oršić na desnoj strani, ili Šitum. Imamo puno varijanti.

Jeste li odlučili ostaje li Atiemwen ili ide na posudbu?

– Pričekajte još malo, vjerujem da ćemo u ponedjeljak sve znati. Postoje velike mogućnosti da ostane kod nas i bit će mi jako drago ako se to dogodi. On trenira u Zagrebu i u ponedjeljak nam se priključuje i, kako sad stvari stoje, velike su šanse da ostane s nama.

U Hrvatskoj prognoza vremena baš nije sjajna, bi li vam nešto poremetilo da se odgodi prvo kolo?

– Mislim da nema razloga da se odgodi naša utakmica jer imamo grijani teren, ne vjerujem da će se odgoditi utakmica u Puli, mislim da i Rijeka igra kod kuće, čitao sam da Hajduk i Osijek razmišljaju o promjeni domaćinstva. Iskreno, ne bih volio da se odgodi kolo, no ako se pojedinačna utakmica odgodi, moguće je. Bitne su nam te dvije utakmice s Rudešom i Istrom prije Plzena i ne bi bilo dobro da se odgodi.

Može li Dinamo biti bolji nego na jesen?

– Vjerujem da će biti, ne volim puno obećavati, ali dobre smo pripreme odradili, pojačani smo ne samo Andrićem i Atiemwenom nego i Morom, Majerom i Šitumom koji su malo igrali jesenas, a puno nam mogu dati.

Majeru slijedi borba, a Gojak je u godinu dana čudesno napredovao.

– Majer se vraća i nije mu lako, nedostaje mu još malo “fizike”, ali njegova lopta ima oči, on loptu može provući tamo gdje nitko ne može. Ne znam koliko je Gojak napredovao jer ga nisam previše poznavao, ali on je idealna “osmica”, igrač između dva 16-erca, sjajnih nogometnih kvaliteta, ali i trkačkih, dobar je u ofenzivnoj i defenzivnoj fazi, u igri između Ademija i Olma jesenas je bio perfektan. Tu se sad pojavio i Moro koji to može odraditi, ali on može odraditi sve tri pozicije u vezi. Imamo ogromnu konkurenciju u sredini i baš me zanima kako će proći proljeće i tko će se najviše nametnuti.

Olmo je i dalje sjajan.

– Da, ako izuzmemo posljednju utakmicu u Turskoj, ali tada je cijela momčad izgledala umorno, usporedno, bez energije koja nas je krasila. Ali, dotad je sve bilo praktički perfektno.

Dojam je da se Emir Dilaver nametnuo kao vođa momčadi, viče i upozorava igrače, diktira...

– On je jedan od vođa, jedan od najvažnijih igrača, zajedno s Ademijem, Zagorcem, Livakovićem, to su naši stožerni igrači, bio je to i Budimir koji je otišao, imamo mi Gavranovića. Dilaver je iza i sve vidi, puno mu je lakše kao i golmanima, no Dilaver je svojim igrama i ponašanjem pokazao da može biti lider Dinama. Što više lidera u momčadi, to je bolje treneru, takvi igrači spremni su preuzeti odgovornost, a što je više takvih, mogućnost za uspjeh puno je veća.

Ja ću odlučivati

Opet imate puno igrača, svi su pokazali puno toga dobroga, a neće svi moći igrati, bojite li se da će biti nezadovoljnih?

– Uvijek može biti nezadovoljnih, ali Bože moj, oni su svi profesionalci, imaju ugovore s Dinamom, u njima piše da moraju trenirati i raditi, ali nikome ne piše da mora igrati. Trener je tu da odluči. Treba se znati nositi s tim pritiskom, vidjet ćemo tko će to od njih najbolje podnositi. Nadam se da ćemo se na proljeće približiti brojci od 30 utakmica, a igrači kad dobiju priliku trebaju gledati da je iskoriste da bi je opet dobili – dodao je među ostalim Nenad Bjelica.

