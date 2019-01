Bjeličin pomoćnik Mayer bio  je prvak u vojnom pentatlonu!

Nenad Bjelica inzistirao je, kad je dogovarao svoj dolazak u Dinamo, na svojim pomoćnicima. Za naše “dečke” Ninu Bulu i Silvija Čavlinu, koje svi znamo, nije bilo problema, ali pregovori su se lomili oko dva Austrijanca.

Bjelica je tražio da Martin Mayer i Rene Poms dođu u Maksimir. Riječ je o trenerima s kojima je već dugo zajedno i, kad su u Dinamu pristali na njihov dolazak, Bjelica je postao trener Dinama.

– Radio sam u bečkoj Austriji kada je Bjelica došao, ušli smo u Ligu prvaka preko zagrebačkog Dinama. Rastali smo se, ali nakon godinu dana pozvao me u Speziju i nakon toga, od 2015. godine, sva smo trojica zajedno i očito imamo jako dobru suradnju – kazao je Martin Mayer, kondicijski trener.

Mayer stalno negdje trči

– Ja sam 2012. godine bio pomoćni trener u Lask Linzu, a Nenad je bio u Wolfsbergu, obojica smo igrala u drugoj ligi, poznavali smo se. Potom je Bjelica otišao u prvu ligu, želio je veći stožer i pitao me, jer bili smo već prijatelji, bih li došao. I od tada smo uvijek zajedno – dodao je Rene Poms, pomoćni trener koji je zadužen za defenzivnu igru Dinama.

Martin Mayer je čovjek koji je stalno u pokretu, i kad skuplja čunjeve po terenu, on to radi u višoj brzini od ostalih. Jednom smo ga sreli između dva treninga (a on trči cijeli trening ispred igrača) kako trči po pješčanoj plaži, pohvalio se da je otrčao pet kilometara. A u klubu su nam rekli da trči i u svakom gradu u kojem je na gostovanju s plavima.

– Volim sport i, kad nemam što raditi, dok su drugi u kinu ili na kavi, ja trčim ili vozim bicikl, u Austriji nekad igram hokej na ledu. U Zagrebu često biciklom idem na Sljeme – kaže Mayer koji se bavio i vojnim pentatlonom.

– Bio sam sedam godina reprezentativac Austrije u tom sportu, riječ je o napornom sportu (plivanje s preprekama, gađanje puškom, bacanje bombe u cilj i dalj, prepreke 500 metara i kros osam kilometara, nap. a.), šest sam puta bio na Svjetskom prvenstvu, bio sam momčadski europski prvak, brončani na SP-u, bio sam prvak Austrije. Volim sve sportove – kaže Mayer.

A nogomet?

– Volim i nogomet, igrao sam ga, ali nisam bio veliki talent, no i sad volim odigrati mali nogomet.

Vidjeli smo da ste momčad ovdje u Turskoj fizički pripremali, ali uglavnom sve se radilo s loptom?

– Može se i tako dobro pripremiti momčad i sad mogu reći da su naši dečki spremni. No, u takvim je pripremama jako važno kakve vježbe izvodite. Kad bi stalno igrali 11 protiv 11, ne bi se spremili, to je premalo, ali mi radimo vježbe s tri na tri, četiri na četiri, pa vježbe u kojima je puno trčanja, iako je tu i lopta uključena, a igračima je tako zanimljivije. Mogli ste vidjeti protiv Slaska, koji je fizički i trkački jaka momčad, da nismo imali nikakvih fizičkih problema – zaključio je 50-godišnji Mayer.

Rene Poms je bivši igrač, bio je vezni kao i Bjelica. Dugo ste zajedno s Bjelicom, gdje vam je bilo najljepše?

– Svugdje jer smo bili uspješni, svaku momčad u koju smo došli podigli smo, teško mi je izdvojiti nešto. S Austrijom smo ušli u Ligu prvaka i tamo napravili dobar rezultat, u Speziji smo ostvarili rekordan broj bodova tog kluba u drugoj ligi, s Lechom smo bili u finalu kupa, dvaput na trećem mjestu u prvenstvu, sad smo s Dinamom ušli u nokaut fazu Europske lige, prvi smo... – kaže Poms.

Uživa u životu u Zagrebu

– Kako to da ste se specijalizirali za defenzivu?

– Volim pripremiti obranu, i kao igrač uvijek sam razmišljao kako biti kompaktniji, kako igrati protiv lopte.

Koju ste poziciju igrali?

– Kao i Nenad, bio sam vezni, a Bjelica je bio ofenzivniji i kreativniji od mene. Moje osobine su bile trka, puno kretanja.

Kako vam se sviđa u Zagrebu?

– Jako, Dinamo je jako dobar klub, u momčadi je odlična atmosfera, isto tako i među nama u stožeru i jako je lijepo ovdje raditi. A i u Zagrebu mi se sviđa, iako ne idem previše u grad, ali sviđa mi se, puno je dobrih restorana, kafića, ugodno je i uživam u životu ovdje – zaključio je Poms koji je, kao i većina stožera, jučer preskočio ručak jer su igrali nogomet protiv stožera Lech Poznanja, svojeg bivšeg kluba. Poljaci su vodili 4:1, završilo je 4:4, a za plave su zabili, Bule dvaput te Poms i Bjelica. Utakmica je prekinuta zbog munja, gromova, vjetra i kiše, oluja je bila toliko jaka da je srušila i stablo pokraj igrališta, reklame...