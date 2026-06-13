Tottenham odbio prvu ponudu za hrvatskog dragulja, ali 'Galebovi' ne odustaju: Sve su dogovorili s igračem

Budućnost Luke Vuškovića bit će jedna od glavnih tema ovog ljetnog prijelatnog roka. Mladi hrvatski reprezentativac odigrao je fantatsičnu sezonu na posudbi u njemačkom HSV-u gdje je zabio šest pogodaka u 28 nastupa i zaradio mjesto u idealnoj momčadi Bundeslige. Po kraju posudbe, vraća se u engleski Tottenham, no pitanje je hoće li se tamo i zadržati.

Nedavno smo pisali kako je engleski Brighton and Hove Albion poslao Spursima ponudu tešku 30 milijuna funti za hrvatskog dragulja. Njemački Sky Sports danas piše kako je Tottenham tu ponudu odbio, ali kako to neće natjerati 'Galebove' da odustanu. Navodno već spremaju novu, financijski izdašniju ponudu.

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Ona od 30 milijuna funti i na prvu se činila premalo budući da je Vušković po Transfermarktu vrijedan 60 milijuna eura. Nije tajna ni da je Tottenham zainteresiran za njihovog Jean-Paula van Heckea pa je Brighton vjerojatno ponudio i nizozemskog braniča uz novac.

Prva ponuda je odbijena, ali čini se kako kraj ove priče i nije toliko blizu. Brighton je ozbiljno zainteresiran za 19-godišnjeg hrvatskog braniča i žele ga u svojim redovima. Tottenham je već s druge strane doveo jednog stopera, Marcosa Senesija, i povezuje ga se s van Heckeom. Čini se da bi mogli pustiti Vuškovića dođe li ponuda koja ih zadovoljava, Brighton praktički samo mora otkriti koja je to.

Treba dodati i kako je Brighton, točnije trener Fabian Hurzeler, već dogovorio osobne uvjete s Vuškovićem tako da je jedina prepreka transferu zapravo Tottenham.