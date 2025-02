Bivši vatreni gledao Dinamovu muku: 'Nije Bjelovar loš, a Dinamo se znao opeći'

Dinamo je u četvrtfinalu kupa, ali protiv Bjelovara se opako namučio, bio na rubu ispadanja, ali se u završnici spasio i pobijedio s 3:2 te će u četvrtfinalu igrati protiv Osijeka.

Bila je to prava nogometna fešta, veliki nogometni događaj u Bjelovaru, dolazak Dinama uvijek je magnet. Stoga, nije se bilo lako ni probiti do stadiona, pa i uopće naći mjesto na kojem bi se moglo raditi. No, sve to bilo je u dobroj, pozitivnoj atmosferi, s razglasa su se orile domaće pjesme, prednjačio je Thompson sa svojim uspješnicama koje smo sve redom nedavno slušali na utakmicama Svjetskog rukometnog prvenstva, ali i drugi domaći hitovi, a neobično je da se na gostujućem stadionu pušta i Dinamova himna. Glavna tribina brzo se ispunila, ulaznice su odavno bile rasprodane, još jesenas, a popunili su se i nasipi na ostale tri strane igrališta.

Kulenović bio kapetan

– Nije Bjelovar nimalo loš, bori se za prvo mjesto i ima dobru momčad. Znate da sam iz Bjelovara, no ne radim u klubu, tu sam ako im bude trebalo pomoći. A utakmica? Jasno je da je Dinamo favorit, ali ovo je ipak kup, a znate da se i Dinamo znao opeći protiv slabijih u kupu – rekao nam je nekadašnji hrvatski reprezentativac Ognjen Vukojević, kojeg smo sreli u utrobi zgodnoga Gradskog stadiona, koji bi uskoro trebao biti značajno proširen, čak na kapacitet koji je potreban da bi se tu igrao i prvoligaški nogomet.

Prije utakmice posebne poklone dobio je upravo Vukojević, ali i Silvio Marić, obojica su nekoć igrala u Bjelovaru.

Podsjetimo, ova se utakmica trebala igrati u studenom, plavi su već bili stigli, glazba je treštala, pekle su se kobasice, ali pogledi su stalno bili usmjereni prema nebu. No, iako je kiša bila oslabjela, teren – koji je inače kvalitetan – tu količinu ipak nije mogao progutati. I kad smo došli na stadion, stigla je obavijest da se utakmica odgađa. Ovo je prvi termin u kojem se mogla odigrati zbog Dinamovih obveza u Ligi prvaka.

U međuvremenu se puno toga promijenilo, Bjelicu je na klupi Dinama naslijedio Cannavaro, a domaćinima sigurno ova jučerašnja utakmica nije posebno dobro legla jer su tek u pripremama za novu sezonu.

Fabio Cannavaro malo je izmiješao momčad, pa su tako najveće zvijezde Baturina, Pjaca, Mišić, Stojković i Kanga bili na klupi, a prvi put za plave na vratima je bio vratar Ivan Filipović, dok je kapetan plavih bio Sandro Kulenović. No, ipak je to bio prilično jak sastav, ljudi na tribinama pitali su je li došao Cannavaro, zašto mladi Branko Pavić igra, a trebao je s plavima otputovati u Barcelonu na Ligu prvaka mladih. Budući da Dinamo ima i viroznih igrača, Cannavaro ga je skinuo sa zrakoplova za Barcelonu.

Taj jaki sastav plavih za suparnika je imao momčad iz trećeg ranga našeg nogometa, ali dobru momčad u kojoj je i nekoliko igrača koji su iskusili prvoligaški nogomet, no sad uz nogomet rade i druge poslove. Ima tu studenata, vojnika, te igrača brojnih drugih zanimanja, a dolazak Dinama sigurno im je bio velik izazov. Sigurno je izazov bio i za trenera Tomislava Mikulića, koji je radio u Dinamu, u nogometnoj školi i drugoj momčadi radio je i s Baturinom i Sučićem.

Već u četvrtoj minuti plavi su imali jedanaesterac, prošao je Hoxha i pao, a Kulenović je bio siguran i doveo plave u željeno rano vodstvo.

– Ma kakav penal? – komentirali su domaći. Kad je Kulenović zabio, zapljeskao je cijeli stadion, a domaći ustvrdili:

– Dečki, samo igrajte dalje, nema veze.

I igrali su domaći dečki, i vrlo brzo izjednačili, dobru akciju s desne strane završio je ubačajem Šantalaba, a glavom lijepo pod prečku pogodio Akanni u osmoj minuti.

Riječ je o Amerikancu koji nema drugi posao, ima ugovor o radu s nogometnim klubom i živi od nogometa.

I nakon 45 minuta ostalo je 1:1, Dinamo je igrao strašno loše, netko neupućen ne bi mogao znati tko je prvoligaš koji je donedavno igrao u Ligi prvaka, a tko je trećeligaš. Bjelovar je igrao hrabro, pametno, ali nikako zatvoreno i znao je još kako zaprijetiti plavima. S druge stane plavi su bili bezopasni, tek je nešto probijao Moharrami, a na drugoj strani Hoxha, sve drugo bilo je jako slabo i negledljivo, pogotovo za navijače Dinama.

Pitali su se domaći zašto je tako malo BBB-a došlo, bila je tek pokoja stotina, koja i nije bila posebno glasna uz dvije zapaljene baklje u prvom dijelu, koje nisu bacili u teren.

Filipović spašavao na kraju

Cannavaro je vidio da je vrag odnio šalu i u nastavak krenuo s Mišićem, Stojkovićem i Kangom, ali nije krenulo dobro za plave, u 57. minuti darmar napravio je Čikvar, prošetao se kroz plave statiste te pogodio suprotni kut za vodstvo Bjelovara i erupciju na stadionu, a veliki brigu Cannavaru.

U 68. minuti ponovno se slavilo jer se tresla mreža Dinama, Akanni je opet matirao Filipovića, srećom za plave bilo je zaleđe. Uveo je Cannavaro i Baturinu i Stojkovića, a plavi su uspjeli izjednačiti nakon preciznog pasa Stojkovića koji je Cordoba u 76. minuti pretvorio u izjednačenje. Potom je Baturina promiješao obranu Bjelovara i pogodio prečku, a Cordoba nije pospremio odbijenu loptu. Spas za dinamo stigao je u 91. minuti kada je na asistenciju Stojkovića zabio Pierre-Gabriel, da bi na kraju plave spasio vratar Filipović sjajnom obranom.