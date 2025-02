Za očajno izdanje Dinama najmanje je kriv Cannavaro. Evo što je pošlo po zlu

U trenucima kad je Dinamu u susretu osmine finala kupa gubio s 1:2 od domaćeg Bjelovara, poslao mi je šef poruku – Cannavaro očito nije čitao tvoj tekst o ovom susretu i realnim prijetnjama za plave od niželigaša. Naravno da nije pročitao, a valjda nije ni morao, valjda su mu ljudi u klubu rekli kako se Dinamo opekao u nekim prijašnjim kup susretima.

No, nije pomoglo, Dinamo se uspio izvući na kraju i pobijediti s 3:2, ali svim stanovnicima Maksimirske 128 moralo bi biti neugodno nakon igre s kojom su se plavi predstavili pred uglavnom svojim navijačima. Dojam je da je većina navijala za oba kluba, da je bilo malo onih koji bi izgubili. No, izgubili su domaćini, izgubili su jer nisu imali sreće i zaslužili su više, nisu svakako zasluži izgubiti u sudačkoj nadoknadi.

Jer, ta mlada momčad Bjelovara, dobrog trećeligaša, ali ipak trećeligaša, ostavila je puno bolji dojam od Dinama. Igrali su ti dečki bez imalo straha ulazili u duele, borili se za svaku loptu, ali nije samo borba bila njihov adut, oni i znaju i mogu. Doduše, na kraju im je i ponestalo snage, jer oni su tek u pripremama za nastavak sezone i borbu za prvo mjesto u Drugoj HNL. To je iskoristio Dinamo i s dva sjajna dodavanja Stojkovića okrenuo utakmicu i prošao u četvrtfinale.

No, Bjelovar može biti ponosan, uostalom, klinci su nakon utakmice skupljali autograme igrača Dinama, ali i domaćih igrača koji su se junački borili. Olakšali su mu igrači Dinama koji su bili – grozni. Vratimo se Cannavaru, on je za ovaj očajni nastup plavih najmanje kriv, zar bi trebao objašnjavati igračima da se moraju boriti, da moraju igrati ozbiljno? Ako to veći dio plavih profesionalaca sam ne zna, onda im i nije mjesto u Dinamu. Bar ne za ogromne plaće koje redovno primaju. Igraju za godišnje plaće od 150.000 do milijuna eura, dečki iz Bjelovara igraju mjesečno za 300, 400 eura, najbolje plaćeni ima 700 eura!

A sve su mogli elegantno riješiti, postati još veće zvijezde u Bjelovaru koji za njih navija, imali su brzih 1:0 i umjesto da još pola sata stisnu i sve riješe, oni se dovedu do toga da se spašavaju u sudačkoj nadoknadi, pa da ih na kraju izvadi i jedna obrana plavog vratara. Doista sramota za koju su se dužni ispričati i u nastavku sezone odigrati kako treba igrati netko tko nosi plavi dres, a ne se ovako šetati i čekati da niželigaš sam sebi zabije golove. Cannavaro je spomenuo motivaciju koja zna biti upitna u ovakvim utakmica, kaže da ju je i sam iskusio na sličnim utakmica dok je bio igrač, ali to ne smije biti izlika za njegove igrače, zaslužili su tek da ih dodatno 'nagazi' na treninzima kao nagradu za ovakvu jadnu prezentaciju.