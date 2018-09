Bivši španjolski reprezentativac novi je trener hrvatskog prvoligaša!

Nisu dugo u Istri čekali s odlukom tko će naslijediti Manola Marqueza na klupi.

Španjolca koji je otkaz dobio nakon što je s Puljanima stigao do prve pobjede u sezone, naslijedit će njegov sunarodnjak Cristóbal Emilio 'Curro' Torres Ruiz.

Torres je 41-godišnji Španjolac koji je u karijeri nastupao za Gramenet, Valenciu, Recreativo, Tenerife, Murciu i Gimnastic, a ima i pet nastupa za reprezentaciju Španjolske.

