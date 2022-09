VIDEO Bivši pomoćni trener Cedevite, sada izbornik Italije, priredio neviđeni šou

Nitko na ovom Eurobasketu ne proživljavama utakmice tako burno kao talijanski izbornik Gianmarco Pozzecco. Dok je bio igrač, a s Italijom je osvojio olimpijsko srebro 2004. u Ateni, zvali su ga "Mosca Atomica" (Atomska Muha) a i danas je kao trener prepun energije za koju ne znate kada i kako će eksplodirati.

Srećom, ovaj put je to išlo u korist njegove momčadi koja je pripredila najveće iznenađenje ovog Prvenstva izbacivši favorita za zlato Srbiju (94:86). Negdje početkom drugog poluvremena, prigovarajući na odluke sudaca, Pozz je zaradio drugu tehničku, automatski isključujuću. I prije no što će se zaputiti u svlačionicu izgrlio se sa svim igračima a otišao je čak i do predsjednika Srpskog košarkaškog saveza Predraga Danilovića da bi mu "zaplakao" na ramenu.

No, najveći šou priredio je u hodnicima Mercedes Benz Arene gdje je naletio na Giannisa Antetokounmpa, grčkog superstara, koji je baš dolazio na svoju četvrtfinalnu utakmicu protiv Češke. Ugledavši NBA zvijezdu, talijanski izbornik se zaletio i skočio mu u naručje.

- On je vrlo fina osoba i ja sam ga zagrlio i poljubio - objasnio je svoj potez Pozz.

Posebno emotivan trenutak bio je kada je utakmica završila, na rubu terena, kada su se svi igrači zaletjeli na njega slaveći gao kao da je Julije Cezar koji se vratio s nekog od svojih osvajačkih pohoda.

- Mi smo igrali za njega. On je naš vođa i za njega bismo išli u rat - kazao je junak talijanske pobjede, omaleni razigravač Marco Spissu.

Neočekivani paket emocija, prvog dana Eurobasketa, isporučio je Pozzecco i ovom Večernjakovom novinaru i to na račun dvije godine provedene u Zagrebu. Nakon što nas je izgrlio, na službenoj presici, svoj potez je ovako objašnjavao talijanskim novinarima.

- Morate znati da sam ja, sa svojom suprugom, u Zagrebu proveo dvije vrlo lijepe godine.

A u Zagreb je došao da bi šegrtovao kod prijatelja i bivšeg suigrača Veljka Mršića nakon čega je imao zapaženu rolu sa Sassarijem da bi, kao pomoćnik Ettorea Messine u euroligašu Olimpiji Milano, postao talijanski izbornik..

- Ako je to s isključenjem izveo namjerno, svaka mu čast, uspio je tako pokrenuti ekipu - ustvrdio je Mršić, bivši hrvatski izbornik, danas trener Breogana, koji nam se javio iz Španjolske.