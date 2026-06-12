Perspektivni 16-godišnji hrvatski košarkaš produžio ugovor s madridskim Realom

Hrvatski 16-godišnji košarkaš Toni Garma produžio je ugovor s Real Madridom za dodatne četiri sezone, pa će se u njegovom podmlatku razvijati s nadom u ulazak u prvu momčad europskog doprvaka, izvijestile su u petak novine Marca.

"Real Madrid je ovim potezom osigurao ostanak svog budućeg šutera i jednog od najboljih europskih košarkaša generacije rođene 2010. godine", naveo je dnevnik sa sjedištem u Madridu.

Perspektivni bek šuter produžio je suradnju s Real Madridom do 2030. godine, nakon što se u posljednje tri godine uspješno natjecao u podmlatku gdje će ostati do daljnjeg.

Garma je 2023. godine došao ondje iz MKK Novi Zagreb.

"Priča o Toniju je prije svega priča o radu", izvijestio je tada zagrebački klub. Dodao je da je igrač stalno "vježbao na bilo kojem košu koji se našao u blizini, na bilo kakvom komadu asfalata na koji je donesena lopta".

U seniorskoj momčadi Real Madrida, koja ove sezone nije osvojila niti jedan trofej, premda je igrala u tri finala, igra 31-godišnji hrvatski reprezentativac Mario Hezonja. On je proglašen najkorisnijim (MVP) igračem španjolske lige u protekloj sezoni.