Slovenska legenda rekla tužnu istinu o hrvatskoj košarci

S obzirom da neki istaknuti hrvatski treneri baš i nisu bili voljni komentirati još jedan posrtaj hrvatske košarkaške reprezentacije, zamolili smo jedno neutralno, ali stručno, lice da nam prokomentira ono što je vidio u kiksu Hrvatske protiv Finske (86:94). A voljan to učiniti bio je legendarni slovenski košarkaš Peter Vilfan, danas komentator jedne od slovenskih televizija.

Nitko da drži konce igre

- Vi ste meni djelovali kao grupa građana. Uzeli se Amerikanca koji je trebao biti razigravač a niste mu dali momčad u ruke. On se pasivizirao i ja u nastavku utakmice nisam vidio da netko drži konce igre u rukama. Imali ste raspoloženog Bogdanovića, tri do četiri igrača u nekom ritmu, a ostali su bili sve nekako na pola. Recimo Hezonja.

Najnovije pojačanje Reala na ovom Prvenstvu nije bilo ni blizu svojih stvarnih kapaciteta.

- Meni je to strašno. Pratio sam Hezonju za vrijeme utakmice. Čovjek šeta po terenu. Malo igra obranu pa malo ne igra, ne preuzima, ne pomaže, u napadu stoji i čeka. Meni se čini da kod vas nije bilo ni timskog duha niti srca pa sam se zapitao da li oni shvaćaju da igraju za svoju zemlju. Mi u momčadi imamo igrača koji su puno lošiji od vaših ali oni se bore, ostavljaju srce na terenu i izgledaju super. A tome je tako jer ih takvima čine Dončić i Dragić. Vi takvih igrača nemate.

Pitali smo Vilfana što misli o izbornikovu vođenju utakmice?

- Vidim da je Mulaomerović pokušavao, tražeći raspoložene igrače, no ne znam je li uopće imao petorku na koju se može osloniti, onih pet na koje može računati.

Je li u startu utakmice trebalo trošiti našeg najboljeg napadača zadatkom čuvanja najboljeg finskog igrača, znatno višeg, Markkanena?

- Ja bih Bojana čuvao za druge stvari, da je dovoljno svjež u napadu i zabija. Ne znam zašto to niste radili s atletama kao što su Matković i Prkačin koji nije ni ušao u igru.

Imali ste put do polufinala

S obzirom da nam je, na Prvenstvima Europe, ovo treće uzastopno ispadanje u osmini finala nama to nije bilo ništa neobično, ali Vilfanu jest.

- Ja sam primijetio da vi, otkad nema Dražena, nemate pravog vođu. Imate odličnih igrača, NBA igrača, ali pravog vođe nema, onoga koji će okupljati oko sebe i druge činiti boljim. Jesu neki pojedinci hrabri u nekim trenucima no momčad koja ide na rezultat mora biti cijela hrabra. A vi to niste bili a imali ste otvoren put do polufinala jer ova Španjolska je itekako pobjediva.

Jesu li naš stožer i igrači pogriješili kada su za suparnika "izabrali" Finsku a ne Poljsku?

- Finska jest bolja od Poljske no ipak ste vi Hrvatska. Po meni to nije bio loš potez jer ste gledali kako doći što dalje ali ste kiksali na prvom koraku.

>> Hrvatska u infarktnom finalu svladala Mađarsku i postala prvak Europe!