Bivši igrač PAOK-a: Hajduku će biti jako teško na vrućem stadionu, ali neće biti nereda

Marin Leovac tri je godine bio u PAOK-u, od 2015. do 2018. godine. Jako dobro poznaje relacije u tamošnjem nogometu.

Bili su bolji

- Šteta što Hajduk nije u Solun otišao s pobjedom. Bili su bolja momčad. Sada će im biti teško, no Hajduk sigurno ima kvalitetu, bolja je momčad i uvjeren sam da mogu proći dalje. U prilog im ide i činjenica što su već u određenom ritmu igranja utakmica, dok PAOK-u još nije počelo prvenstvo. Iako, Dinamo je izgubio utakmicu protiv AEK-a, koji još isto nije počeo prvenstvo. Bit će teško, jako vruće, a navijačko ozračje bit će pakleno. Tribine su bliže terenu nego, primjerice, na Poljudu, pa se još snažnije osjeti to navijanje. No, Grci su ludi za svakim sportom, nogomet, odbojka, rukomet, vaterpolo, košarka... Igrač si ne može poželjeti bolju atmosferu za igrati - ističe Leovac.

Čega se sjeća iz doba provedenog u Grčkoj?

- Svaki derbi u grčkoj ligi je pravi gušt igrati. Atmosfera vas gura. Pale desetke baklji i ozračje je spektakularno.

Grci vas vjerojatno zovu zadnjih dana?

- Ma stalno. Ali to je normalno, s obzirom na to da dolje imaju desetak dnevnih sportskih novina. Ludi su za sportom. To im je u krvi. Zvali su i raspitivali se.

Dakle, duboko vjerujete da je Hajduk u stanju odigrati još jednu dobru utakmicu i pametnim pristupom izboriti prolazak?

- Nadam se. Htio bih da se to dogodi, ne samo zbog Hajduka, već i zbog imidža hrvatskog nogometa.

Sigurnosni aspekt bit će vjerojatno i naglašeniji nego obično?

- Vidjeli ste da je utakmica u Splitu prošla u najboljem mogućem redu, to je jako dobro. Neće biti hrvatskih navijača ni u Grčkoj. Ne vjerujem da će biti problema. Bit će jako puno policije, a momčad će imati pratnju u svakom trenutku boravka u Grčkoj. Na svakom većem derbiju u Grčkoj nema navijačkih nereda i policija će sigurno biti pripremljena. Takav režim mi je u početku bio neobičan, a kasnije sam se navikao. S nama je na putovanju uvijek bilo pet-šest tjelohranitelja, nikada nismo smjeli napustiti hotel. Ipak, nikada se, niti u jednom trenutku nisam osjećao nesigurno. Bit će sve u redu i na ovoj utakmici, a Ivan Leko jako dobro zna što ga očekuje dolje i vjerujem da je dobro pripremio svoju momčad - zaključio je Leovac.