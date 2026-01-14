VIDEO Širi se snimka hrvatske himne usred Beograda: Pogledajte zašto regija danima bruji o tome

Hrvatska vaterpolska reprezentacija je bez problema svladala prva dva suparnika na Europskom prvenstvu u Beogradu. Slovenija i Gruzija nisu bile pravi protivnik za izabranike Ivice Tucaka, ali sada slijede puno jači okršaji. Sutrašnja utakmica s Grčkom za prvo mjesto u skupini bit će pravi test za naše vaterpoliste. U Beogradu su mnogi očekivali kako će hrvatska himna biti dočekana zvižducima, ali dogodilo se potpuno suprotno.

Internetom je počela kružiti snimka trenutka kada se u Beogradu pušta hrvatska himna prije početka utakmice. Umjesto zvižduka, kako je to inače znalo biti, navijači su je pozdravili aplauzom te se nije dogodio niti jedan incident. To je svakako vrlo lijepa gesta i dokaz kako je sve u najboljem redu.

Međutim, utakmice koje ne igra Srbija slabo su posjećene te tribine Beograd Arene uglavnom zjape prazne. Vaterpolo nije privukao očekivani broj ljudi za sada, ali treba uzeti u obzir da se tek igraju skupine i da još nije bilo puno atraktivnih dvoboja. Aplauz himni Hrvatske u sred Beograda je svakako sjajan potez domaćina.