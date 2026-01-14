Naši Portali
Josip Tomaško

Tko je nasljednik Svetine? Doktor je znanosti, prošao sve stepenice, ima već i važnu funkciju u Uefi

Autor
Karlo Ledinski
14.01.2026.
u 15:07

Josip Tomaško je doktor znanosti, a 2021. godine završio je i prestižnu Uefinu edukaciju "Diploma in Football Leadership and Management" kao jedan od najboljih polaznika. Njegov ugled u međunarodnim krugovima vidljiv je i kroz funkcije koje obnaša unutar Uefe, gdje je redoviti delegat, član Komisije za natjecanja nacionalnih reprezentacija te član radne skupine za budućnost U-21 reprezentacija

Tomislav Svetina više nije glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza. Odstupio je prije jučerašnje skupštine HNS-a na kojoj je Marijan Kustić, predsjednik Saveza, planirao rušenje Svetine. Većina članova Izvršnog odbora bila je uz Kustića, Svetina je to shvatio, pa je sam kuvertirao svoju ostavku, shvativši da je to za njega bolje od opcije da ga "otjeraju" izglasavanjem. Svetinin nasljednik bit će Josip Tomaško, dosadašnji zamjenik te dugogodišnji djelatnik HNS-a i voditelj natjecanja.

A tko je novi glavni tajnik HNS-a Josip Tomaško
Bio je zamjenik glavnog tajnika i voditelja natjecanja HNS-a, a tijekom svog djelovanja u HNS-u od 2013. godine, Tomaško je obavljao i funkcije tajnika mlađih reprezentativnih uzrasta i voditelja odjela međunarodnih poslova. Tomaško je doktorirao na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao je s disertacijom na temu "Analiza povezanosti inercijskih i kondicijskih parametara s kvalitetom suđenja u nogometu", čime je pokazao duboko razumijevanje ne samo organizacijskih, već i stručnih aspekata nogometne igre.

Nadalje, 2021. godine završio je prestižnu Uefinu edukaciju "Diploma in Football Leadership and Management" kao jedan od najboljih polaznika. Njegov ugled u međunarodnim krugovima vidljiv je i kroz funkcije koje obnaša unutar Uefe, gdje je redoviti delegat, član Komisije za natjecanja nacionalnih reprezentacija te član radne skupine za budućnost U-21 reprezentacija. Imenovanjem Tomaška nastavljena je politika oslanjanja na kadrove koji su rasli unutar sustava, a Tomaško se u proteklom desetljeću profilirao kao iznimno sposoban i obrazovan nogometni djelatnik

- Zahvaljujem Izvršnom odboru koji je još jednom iskazao jedinstvo u svom djelovanju. Razumijem ovakvu odluku g. Svetine te mu zahvaljujem na doprinosu koji je kao glavni tajnik dao uspjesima Saveza u proteklom razdoblju. Raduje me što na poziciju glavnog tajnika promoviramo Josipa koji se dokazao kroz dugogodišnji rad u HNS-u pri čemu je dobro upoznao praktički sve segmente djelovanja Saveza, a posebno reprezentacije, natjecanja i međunarodne odnose što je za poziciju glavnog tajnika izuzetno važno. Radi se o odličnom obrazovanom, predanom i vrijednom djelatniku koji ima naše puno povjerenje te mu ovim putem čestitam i želim puno uspjeha na novoj poziciji - izjavio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.
Komentara 1

18
188
15:29 14.01.2026.

Tko su ti ljudi na slici? Za što su oni bitni? Očito za ništa

