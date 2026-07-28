ŠOKANTNI VIDEO Ovo je trenutak kad je planuo oltar u Međugorju

Nepoznati počinitelj koji je tijekom noći s 27. na 28. srpnja oskvrnuo kipove u Međugorju i podmetnuo požar na vanjskom oltaru snimljen je nadzornim kamerama. Riječ je o vandalskom napadu koji se dogodio svega nekoliko dana prije početka Mladifesta, međunarodnog Festivala mladih na koji tradicionalno stižu deseci tisuća vjernika iz cijelog svijeta. U posjedu smo snimke župne nadzorne kamere koja prikazuje trenutke podmetanja požara na vanjskom oltaru. Na videosnimci jasno se vidi muškarac s kapom na glavi kako u rukama nosi kanistar s tekućinom za koju se sumnja da je benzin te njome polijeva prostor ispred oltara, ali i samu pozornicu.

Požar na vanjskom oltaru u Međugorju Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Osim kanistra, sa sobom je imao i ruksak, a lice nije pokušao sakriti, zbog čega bi njegova identifikacija policiji mogla biti znatno olakšana. Na snimci se vidi i da u rukama nosi dugački štap ili motku kojom pokušava proširiti vatru prema konstrukciji iznad oltara, odnosno zahvatiti i nadstrešnicu. Srećom, iako je pod vanjskog oltara znatno oštećen, vatra nije zahvatila ceradu koja natkriva prostor, čime je izbjegnuta puno veća materijalna šteta.

Podsjetimo, iste je noći nepoznati počinitelj crnim sprejem išarao kip Kraljice Mira na Podbrdu te na njemu ostavio pogrdne poruke. Vandaliziran je i kip na obližnjem Plavom križu, a prema dosadašnjim informacijama, riječ je najvjerojatnije o istoj osobi koja je potom podmetnula požar na vanjskom oltaru. Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Vjerujem.hr, navodno je riječ o stranom državljaninu koji ima psihičkih poteškoća. Te informacije zasad nisu službeno potvrđene, a policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.