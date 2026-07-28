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UZNEMIRUJUĆI PRIZORI

ŠOKANTNI VIDEO Ovo je trenutak kad je planuo oltar u Međugorju

Foto: Župa Međugorje
VL
Autor
Večernji.hr
28.07.2026.
u 09:46
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Iste je noći nepoznati počinitelj crnim sprejem išarao kip Kraljice Mira na Podbrdu te na njemu ostavio pogrdne poruke

Nepoznati počinitelj koji je tijekom noći s 27. na 28. srpnja oskvrnuo kipove u Međugorju i podmetnuo požar na vanjskom oltaru snimljen je nadzornim kamerama. Riječ je o vandalskom napadu koji se dogodio svega nekoliko dana prije početka Mladifesta, međunarodnog Festivala mladih na koji tradicionalno stižu deseci tisuća vjernika iz cijelog svijeta. U posjedu smo snimke župne nadzorne kamere koja prikazuje trenutke podmetanja požara na vanjskom oltaru. Na videosnimci jasno se vidi muškarac s kapom na glavi kako u rukama nosi kanistar s tekućinom za koju se sumnja da je benzin te njome polijeva prostor ispred oltara, ali i samu pozornicu.

Požar na vanjskom oltaru u Međugorju

Osim kanistra, sa sobom je imao i ruksak, a lice nije pokušao sakriti, zbog čega bi njegova identifikacija policiji mogla biti znatno olakšana. Na snimci se vidi i da u rukama nosi dugački štap ili motku kojom pokušava proširiti vatru prema konstrukciji iznad oltara, odnosno zahvatiti i nadstrešnicu. Srećom, iako je pod vanjskog oltara znatno oštećen, vatra nije zahvatila ceradu koja natkriva prostor, čime je izbjegnuta puno veća materijalna šteta.

Podsjetimo, iste je noći nepoznati počinitelj crnim sprejem išarao kip Kraljice Mira na Podbrdu te na njemu ostavio pogrdne poruke. Vandaliziran je i kip na obližnjem Plavom križu, a prema dosadašnjim informacijama, riječ je najvjerojatnije o istoj osobi koja je potom podmetnula požar na vanjskom oltaru. Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Vjerujem.hr, navodno je riječ o stranom državljaninu koji ima psihičkih poteškoća. Te informacije zasad nisu službeno potvrđene, a policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

Komentara 11

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LL
lijepa_li si
09:57 28.07.2026.

imamo zg školu za komuniste. plodovi su tu!

Avatar dmitarX
dmitarX
09:51 28.07.2026.

Strani državljanin? Psijičke poteškoće, velite..?

OL
Oliva01
09:59 28.07.2026.

Kreće se vrlo proračunato, sigurno, točno zna što radi. Nema taj psihičkih poteškoća osim one opće, sotonjarske. Od kud se već zna da je strani državljanin?! Treba ga uhvatiti i neka odradi dok ne odplati sve što je uništio.

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