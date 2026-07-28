Poznato tko je izveo vandalski napad na Međugorje? Zapaljen oltar, Gospini kipovi išarani crnom bojom

Hodočasnike i mještane Međugorja jutros su dočekali šokantni prizori nakon što su nepoznati počinitelji noćas, 28. srpnja, vandalski uništili nekoliko najvažnijih molitvenih mjesta u ovom poznatom svetištu. Incident se dogodio uoči početka Mladifesta, kada se ondje očekuje dolazak tisuća mladih hodočasnika iz cijeloga svijeta.

Meta napada bila su tri ključna lokaliteta. Kod crkve svetog Jakova zapaljen je vanjski oltar, koji je nedavno bio obnovljen. Požar je brzom intervencijom ugašen, a portal Večernji list eksluzivno je objavio snimku na kojoj se vidi osoba koja se neposredno prije izbijanja vatre približava oltaru.

Zapaljen vanjski oltar pored Crkve svetog Jakova u Međugorju pic.twitter.com/uQeXdmZLhy — RTV Herceg-Bosne (@rtvhercegbosne) July 28, 2026

Istovremeno, na Brdu ukazanja (Podbrdu) i kod Plavog križa oskvrnuti su kipovi Gospe. Kipovi su preko lica, prsa i dijela haljine premazani crnom bojom, a uz njih su ostavljene i pisane poruke. Na postolju kipa na Brdu ukazanja ispisana je poruka na engleskom jeziku: "DEVIL IN A SKIRT", što u prijevodu znači "Đavao u suknji". Napadnuto je i drugo simbolično mjesto u Međugorju – Plavi križ. I tamo je kip Gospe premazan crnom bojom, a na ploči je ispisana riječ "EVIL", što znači "zlo" ili "zloća".

Prva je o ovom incidentu izvijestila talijanska katolička stranica La Luce di Maria, objavivši fotografije s lica mjesta uz apel vjernicima da na ovu tešku provokaciju odgovore molitvom, a ne bijesom.

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"Upravo na tim mjestima svakodnevno se penju tisuće ljudi kako bi molili, povjerili svoje patnje, tražili mir i pomirenje. Pogled na oskvrnuti kip Gospe izaziva bol, ali istodobno podsjeća da zlo uvijek pokušava nauditi onome što ljude približava Bogu", pišu Talijani. Odgovor vjernika, poručuju autori objave, ponovno ne smije biti mržnja ni osveta, već molitva, oprost i odlučna osuda svakog oblika nasilja i oskvrnuća, naveli su.

Policija je obišla sve lokacije i obavila očevid, no za sada nema osumnjičenih ni informacija o točnom broju sudionika. Istraga je u tijeku, a policija tek treba utvrditi jesu li ovi napadi međusobno povezani. Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Vjerujem.hr, navodno je riječ o stranom državljaninu koji ima psihičkih poteškoća. Te informacije zasad nisu službeno potvrđene.