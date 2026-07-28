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TONI TOMAS

Jedan od najtrofejnijih hrvatskih trenera stao uz Primorca i poručio: 'Ekipni sport ne može živjeti od javnog novca'

storyeditor/2026-07-27/TomasPlenkovic1_pxl_spo_270726.jpg
Emica ElvedjiPIXSELL
Autor
Damir Mrvec
28.07.2026.
u 09:30
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Proslavljeni taekwondo trener otkrio je zašto smatra da Dragan Primorac ima potrebne kvalitete za čelnu poziciju te iznio svoje viđenje problema financiranja hrvatskog sporta

Stručnjaka za čijeg je izborničkog mandata Hrvatska osvojila četiri olimpijske, 19 svjetskih i 42 europske medalje priupitali smo tko je njemu prihvatljiviji kandidat za sutrašnji izbor novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.

Primorac nije za podjele

A bilo je i očekivati da će jedan od najcjenjenijih svjetskih tekvondaških trenera Toni Tomas odgovoriti ovako:

- Mi smo mala zemlja s velikim iseljeništvom kojoj su potrebna okupljanja a ne dijeljenje na velike i male. Sa stručne i znanstvene strane rijetki su pojedinci koji mogu napraviti nešto veliko i to samo mogu timovi na čijem su čelu ljudi koji okupljaju. Kroz sva njegova izjašnjavanja nisam primijetio da je Dragan Primorac za bilo kakve podjele. Upravo suprotno, on je uključiv i spreman kroz transparentne kriterije pružiti priliku svakome da nađe svoje mjesto u hrvatskom sportu. I to je za svaku pohvalu. Uostalom, Dragan Primorac je predsjednik Hrvatskog taekwondo saveza, jednog od najtrofejnijih hrvatskih sportskih saveza, i ima legitimno pravo konkurirati za ovakvu visoku dužnost.

Ima li Dragan Primorac liderske osobine potrebne za mjesto čelnog čovjeka krovne nam sportske kuće?

- Uvjeren sam da ih ima a ima i ono što je najprepoznatljivije da to su dobre namjere. Takav čovjek se onda okruži dobrim ljudima i onda je sve moguće. Gospodina Varvodića osobno ne poznam, nemam ništa protiv njega, no Primorac se svojim dosadašnjim radom kroz tadašnje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, kroz znanost i privatni biznis ali i Hrvatski taekwondo savez, dokazao da ima sve potrebne stručne i profesionalne kvalitete.

Što trener svjetskog kalibra poput Tomasa očekuje od budućeg predsjednika, tko god to bio?

- Očekujem ono što svi ističu a to je transparentno financiranje na temelju jasnih kriterija. Rezultati su najveći pokretač bavljenja nekim sportom pa očekujem da će HOO omogućiti još bolje uvjete trenerima i sportašima. Nulta točka su jasni kriteriji oko podjele novca a to je nešto zbog čega su i nastali ovi problemi.

Kazat će nam Tomas da je prilično razvidno da se iza izbornog paravana vodi borba između velikih koji žele još više i malih koji žele što im po kriterijima pripada.

- To je jasno i pticama na grani. S ovom politikom ekipni sport neće riješiti svoje probleme i oni moraju zauzeti neki novi kurs jer to im sugeriraju i kretanja u svjetskoj ekonomiji. Dakle, oni sami u organizaciji svojih priredbi moraju biti profitabilniji, privući veći broj gledatelja, pojačati prihode od televizijskih prava i ulaznica. Kao što to kažu u engleskom sportu, moraju imati svoje "match days", dane kada dolaze ljudi ne samo gledati sportsko natjecanje nego i nešto popiti i pojesti i vidjeti neke dodatne sadržaje. Ekipni sportovi se moraju okrenuti većoj komercijalizaciji jer im to nalaže svjetska konkurencija.

Tražiti partnere u turizmu

Na temu loptačkih sportova dodao je Tomas još i ovo:

- Ekipni sport ne može živjeti od javnog novca već od sponzorskog. Pa mi smo jaka turistička zemlja, puno je tu turističkih lanaca i trebali bi tražiti partnere u njima. Osim toga, nije normalno da mi imamo ambiciju imati toliko velikih klubova koliko bismo to željeli a kao zemlja smo veličine jednog grada. Nećete lako naći grad veličine 3,8 milijuna stanovnika koji ima toliko klubova na razini na kojoj bi naši klubovi u Hrvatskoj htjeli biti.

Pet loptačkih sportova će reći da njihovo članstvo čini ogroman postotak svih registriranih sportaša u Hrvatskoj i da po kriteriju masovnosti zaslužuju više.

- Nije masovnost jedini kriterij. Uostalom, znate kako je u ekipnom sportu. Svako dijete koje dođe trenirati ekipni sport ono se odmah registrira i odmah igra ta mlađeuzrasna natjecanja. Kao takvi oni i putuju i čine trošak nametnut od nacionalnih saveza a u većini slučajeva to plaća lokalna zajednica. S druge strane, evo vam primjera moj kluba Marjan u kojem trenira 1300 djece i mladih a registrirano ih je samo 300. Dakle, onih 1000 samo trenira pa ispada da mi imamo manje članova no što uistinu imamo. U svim pojedinačnim sportovima daleko je manji broj onih koji su registrirani u donosu na one koji nisu prijavljeni. Eto vam primjera, recimo, plesnog kluba. On može imati 300 djece i mladih a da ih samo 30 nastupa. Dakle, kada bismo tako zbrajali onda bismo došli ipak do drugačijih podataka pri čemu bi, dakako, nogomet i dalje bio najmasovniji. 
Ključne riječi
HOO

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