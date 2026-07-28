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VRIJEME ZA ISKORAK

Vatreni s klupe postaje motor momčadi, novi trener od njega očekuje čuda: 'Došlo je njegovo vrijeme'

FIFA World Cup 2026 - Croatia Training
Kevin Sousa/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
28.07.2026.
u 08:54
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Nakon promjene trenera hrvatski veznjak prometnuo se u jednog od najvažnijih igrača momčadi, a mnogi vjeruju da je pred njim godina potpunog iskoraka

Luka Sučić prošlog se tjedna priključio pripremama Real Sociedada, a prema pisanju španjolskog Mundo Deportiva, pred hrvatskim reprezentativcem je sezona u kojoj bi napokon trebao potvrditi sav svoj potencijal i postati jedan od nositelja igre baskijskog kluba.

Nakon ljeta u kojem je s Hrvatskom nastupio na Svjetskom prvenstvu, ali dobio tek simboličnu minutažu, Sučić se u San Sebastián vratio potpuno usmjeren na klupske izazove i dokazivanje.

"Luka Sučić suočava se s onim što bi trebala biti njegova definitivna sezona iskoraka u Real Sociedadu. Godina njegova uspona."

Njegov položaj u momčadi danas je znatno drukčiji nego prije samo nekoliko mjeseci. Tijekom prvog dijela prošle sezone teško je dolazio do prilike za igru, a činilo se i da više nije u planovima tadašnjeg trenera Sergija Francisca. Promjena na klupi, međutim, potpuno je preokrenula situaciju.

Dolaskom Pellegrina Matarazza Sučić je ponovno dobio povjerenje, ali i važnu ulogu u momčadi. Novi trener od prvog ga je dana uključio među ključne igrače svoje vizije te mu povjerio veliku odgovornost u organizaciji igre.

Sučićeva kvaliteta odavno nije upitna, zbog čega se njegovo ime već neko vrijeme povezuje s interesom brojnih europskih klubova. Ipak, u klubu smatraju da najbolje partije pruža kada ima potpuno povjerenje trenera i stabilno okruženje, te da je njegovo vrijeme došlo.

"Sučićeve vrline su neosporne i podupiru njegov status vrlo traženog igrača u Europi. Međutim, u klubu su svjesni da je emocionalno izazovan i da njegova tehnička briljantnost uvelike ovisi o psihološkoj podršci. S trenerom koji točno zna kako njegovati njegovu izvedbu i okruženjem koje vjeruje u njegov talent, Hrvat ima idealan ekosustav za procvat."

U novoj sezoni od Sučića se očekuje da bude jedan od glavnih kreatora igre Real Sociedada. Njegov pregled igre, sposobnost kontroliranja ritma utakmice i opasnost pri udarcima izvan kaznenog prostora trebali bi biti među najvećim adutima baskijske momčadi.
Ključne riječi
Real Sociedad Luka Sučić La Liga

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