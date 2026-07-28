Sammir upozorio Krovinovića: 'U Brazilu će mu biti teže nego u HNL-u'

Ovako su brazilski mediji prenijeli vijest o dolasku 30-godišnjeg Filipa Krovinovića iz Hajduka u Gremio iz Porto Alegrea:

- Grêmio je pod vodstvom trenera Luísa Castra potvrdio dolazak još jednog stranca u momčad, hrvatskog veznjaka Filipa Krovinovića. S njim u klubu će biti čak 13 stranih igrača u momčadi - ističe web-portal Terra, te opisuje Krovinovića kao "rizičnu okladu kluba iz Rio Grande do Sula, u očaju zbog nedostatka rezultata u Brasileirãu, gdje trenutačno zauzima 15. mjesto s 22 boda, proganjan prijetnjom ispadanja."

Iz Brazila nam se javio bivši hrvatski reprezentativac i nekadašnja zvijezda Dinama Jorge Sammir (39). Najprije nam je ispričao kako se upravo vratio iz SAD-a, gdje je proveo tri mjeseca, te u tom razdoblju čak malo aktivirao karijeru u nižerazrednom klubu Apotheos FC iz Atlante.

- Malo sam se zabavio, a nešto čak i zaradio. Pa u Americi se sve gleda kroz novac - nasmijao se Sammir, koji je u Atlanti bio i na utakmici Svjetskog prvenstva Španjolska - Zelenortski Otoci, za koju ju je Dani Olmo nabavio ulaznicu.

Sammira smo zapravo nazvali zbog - Filipa Krovinovića. Bio je iznenađen kada je čuo da je Hrvat došao u brazilsku ligu.

- Klub za kojega navijam u Brazilu oduvijek je bio Vasco da Gama, a Gremio je isto veliki klub. Ne poznajem Krovinovića, ali mi je je drago zbog dečka što je došao u brazilsku ligu, time možda otvori vrata i drugim Hrvatima da dođu ovdje. Baš ću sada kada je Krovinović ovdje početi više pratiti brazilsku ligu - kaže Sammir i dodaje:

- Za Filipa je dobro što govori portugalski, živjet će u prekrasnom gradu Porto Alegreu, a što se tiče nogometa, bit će mu teže nego u HNL-u. Liga je značajno jača i igra se drugačije; od igrača, osobito koji je doveden kao pojačanje, očekuje se da preuzima odgovornost, ide izravno na igrača, individualnom klasom rješava stvari i radi prevagu na terenu.

Inače, Gremio je jedan od najpopularnijih i najuspješnijih klubova u Brazilu. Igra u prepoznatljivim plavo-crno-bijelim dresovima, otuda nadimak “Tricolor” (odnosno “Tricolor Gaúcho”, jer dolazi iz države Rio Grande do Sul). Gremijev veliki gradski rival je Internacional; njihov međusobni derbi “Grenal” jedan je od najžešćih u brazilskom nogometu.

Stadion Arena do Grêmio jedan je od modernijih i impresivnijih u zemlji. Prima 60 tisuća gledatelja, a Gremio u prosjeku na domaćim utakmicama ima 26.729 gledatelja. Klub ima bogatu europsku i južnoameričku trofejnu vitrinu: dvije Copa Libertadores (1983. i 1995.), te je 1983. godine osvojio i Interkontinentalni kup, pobijedivši europskog prvaka Hamburger SV s 2:1.

Navijačka baza Gremija ogromna je i strastvena, s korijenima u državi Rio Grande do Sul, iako klub ima pristalice diljem Brazila. Poznati su po glasnoj, gotovo fanatičnoj atmosferi na stadionu i po jakom regionalnom identitetu — postoji poseban ponos vezan uz “gaúcho” kulturu juga Brazila.

U veljači 2022. godine autobus s igračima Grêmija bio je kamenovan dok se približavao stadionu Internacionala (Beira-Rio). Navijači Internacionala razbili su prozore autobusa kamenjem, a paragvajski veznjak Mathias Villasanti pogođen je u glavu zadobivši potres mozga, ozljede lica i kuka, te je bio hospitaliziran. Gremio je zbog toga odbio odigrati utakmicu, nazvavši napad “kukavičkom i apsurdnom agresijom”, pa je susret odgođen.

Inače, u brazilskoj ligi, Campeonato Brasileiro Série A, ne nastupa veliki broj europskih nogometaša. Najpoznatiji su Nizozemac Depay i Englez Lingard u Corinthiansu, te Danac Braithwaite u Krovinovićevom Gremiju. U ligi se natječe 20 klubova, nakon 20 kola vodeći je Palmeiras, a Gremio se nalazi na 15. mjestu, sa samo jednim bodom više od zone ispadanja.

I na kraju, trener Luís Castro (63), prošao je bogatu i pomalo turbulentnu trenersku karijeru. Prvi inozemni angažman bio mu je u Šahtar Donjecku (2019./2020.) - kada je u Ligi prvaka igrao protiv Dinama, zatim je vodio katarski Al-Duhail, te brazilski Botafogo u sezoni 2022–2023. Preuzeo je klub odmah nakon promocije iz drugog ranga, doveo ga do vodstva u Brasileirãu sa sedam bodova prednosti, no usred te sjajne forme napustio je klub, čime je razljutio navijače Botafoga.

U sezoni 2023./2024. Cristiano Ronaldo osobno ga je pozvao da preuzme saudijski klub Al Nassr. Taj mu je posao donio plaću četiri puta veću nego u Brazilu, osvojio je Arapsku ligu prvaka 2023., no nakon slabog starta sezone 2024./2025. i pritiska zbog vidljivog nezadovoljstva Ronalda, dobio je otkaz u rujnu 2024. godine.