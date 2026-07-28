Uznemirujuća snimka iz Slavonskog Broda: Bespomoćnog mladića tukli na podu, vukli ga po cesti

Uznemirujuća snimka brutalnog napada na mladića u Zajčevoj ulici, u samom središtu Slavonskog Broda, posljednjih se dana munjevito širi društvenim mrežama i izaziva zgražanje javnosti. Prvi je snimku objavio portal SB Online. Prema dostupnim informacijama, događaj se zbio tijekom noći sa subote na nedjelju, a okolnosti koje su mu prethodile još se utvrđuju.

Na snimci se vidi mladić koji nepomično leži na kolniku, dok ga napadač nastavlja udarati nogama, gaziti i vući po asfaltu. U jednom trenutku žrtva ne pokazuje nikakvu reakciju, dok oko nje stoji više osoba. Samo jedan od prisutnih pokušava zaustaviti nasilje, dok ostali događaj promatraju ili snimaju mobitelima. Prema neslužbenim informacijama, ozlijeđeni mladić prevezen je u slavonskobrodsku Opću bolnicu, gdje mu je pružena liječnička pomoć, no težina njegovih ozljeda zasad nije poznata.

Iz Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave brodsko-posavske potvrđeno je da je zaprimljena dojava o događaju te da je u tijeku kriminalističko istraživanje kojim se utvrđuju sve okolnosti, identitet sudionika i moguća kaznena odgovornost. Neslužbeno se doznaje da je osoba koja se na snimci ističe u napadu navodno maloljetna, no službene potvrde te informacije zasad nema. Upravo bi videosnimka, kao i iskazi svjedoka, mogli biti ključni za rasvjetljavanje cijelog slučaja.

- Upoznati smo s događajem i u tijeku je kriminalističko istraživanje, a danas tijekom dana moći ćemo dati konkretnije informacije - rekla nam je samostalna policijska službenica za odnose s javnošću u PU brodskoj-posavskoj Andreaa Brechelmacher, potvrdivši kako se brutalni napad dogodio u noći sa subote na nedjelju.

Kako neslužbeno doznajemo, ozljede napadnutog mladića navodno su okarakterizirane kao lakše tjelesne ozljede.