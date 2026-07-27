Scenarij u kojemu HDZ, iscrpljen dvorskim igrama i ispražnjen od političkih ideja, gubi izbore nije nezamisliv. Izvjesno je i tko bi ga zamijenio

Želite li se svidjeti svakome, na kraju se nećete svidjeti nikome. Stari je to poučak koji je poput malja posljednjih godina tresnuo po glavi većinu etabliranih stranaka desnog i lijevog centra na Zapadu. Iako se redom kite nekom nijansom plave ili crvene, odgovarajuća boja za glavninu tih stranaka bila bi bež. Sa svačim se može kombinirati, a dovoljno je trendi da puni stupce “uglednih” magazina koje sve manje ljudi čita. Bež je politička boja jedne generacije bez imaginacije, kojoj su svjetska realnost i ljudska priroda pokvarile dosadni svijet koji si je stvorila.
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Ne primjećujemo kada počne
Koliko god ih prezirali i mrzili, Plenki, Medved, Anušić, Androković su nosioci, ove države. Svidjelo se to kome ili ne, mislite zbog Ne možemo da će te okrenut Hrvatsku, samo tato što je koncentracija njihovih birača naj veća u Zg.. nikad. Ostatak Hr. nevjeruje nikome osim HDZ-u. Vi bi izbore s Dončićkom, vi jednosravno nemate kadrovski potencijal za to, sve je u HDZ-u što nešto vrijedi.