Scenarij u kojemu HDZ, iscrpljen dvorskim igrama i ispražnjen od političkih ideja, gubi izbore nije nezamisliv. Izvjesno je i tko bi ga zamijenio

Želite li se svidjeti svakome, na kraju se nećete svidjeti nikome. Stari je to poučak koji je poput malja posljednjih godina tresnuo po glavi većinu etabliranih stranaka desnog i lijevog centra na Zapadu. Iako se redom kite nekom nijansom plave ili crvene, odgovarajuća boja za glavninu tih stranaka bila bi bež. Sa svačim se može kombinirati, a dovoljno je trendi da puni stupce “uglednih” magazina koje sve manje ljudi čita. Bež je politička boja jedne generacije bez imaginacije, kojoj su svjetska realnost i ljudska priroda pokvarile dosadni svijet koji si je stvorila.