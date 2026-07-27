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Mate Mijić
Autor
Mate Mijić

Scenarij u kojemu HDZ, iscrpljen dvorskim igrama i ispražnjen od političkih ideja, gubi izbore nije nezamisliv. Izvjesno je i tko bi ga zamijenio

27.07.2026. u 20:55

Zašto danas ‘bež stranke’ više ne prolaze kod birača

Želite li se svidjeti svakome, na kraju se nećete svidjeti nikome. Stari je to poučak koji je poput malja posljednjih godina tresnuo po glavi većinu etabliranih stranaka desnog i lijevog centra na Zapadu. Iako se redom kite nekom nijansom plave ili crvene, odgovarajuća boja za glavninu tih stranaka bila bi bež. Sa svačim se može kombinirati, a dovoljno je trendi da puni stupce “uglednih” magazina koje sve manje ljudi čita. Bež je politička boja jedne generacije bez imaginacije, kojoj su svjetska realnost i ljudska priroda pokvarile dosadni svijet koji si je stvorila.

Ključne riječi
Nigel Farage HDZ Marine Le Pen politika

Komentara 8

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DI
dino60
21:09 27.07.2026.

Koliko god ih prezirali i mrzili, Plenki, Medved, Anušić, Androković su nosioci, ove države. Svidjelo se to kome ili ne, mislite zbog Ne možemo da će te okrenut Hrvatsku, samo tato što je koncentracija njihovih birača naj veća u Zg.. nikad. Ostatak Hr. nevjeruje nikome osim HDZ-u. Vi bi izbore s Dončićkom, vi jednosravno nemate kadrovski potencijal za to, sve je u HDZ-u što nešto vrijedi.

LL
lijepa_li si
21:19 27.07.2026.

vrijeme parolaša i parolašenja, politike ni vrit ni mimo je prošlo svršeno! bogu hvala! raznorazni apartičiki, mate i granichi, gorani i milchi su valjda iza nas!

CR
crocro
21:25 27.07.2026.

Autor je sanjao ružan sam i probudio se.

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