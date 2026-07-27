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ODLAZI I LEONARDO

Potres u Italiji: Maldini prije dva tjedna imenovan tehničkim direktorom, a sada je podnio ostavku

Paolo Maldini
Jonathan Moscrop/PA Images/PIXSELL
VL
Autor
Hina
27.07.2026.
u 22:30
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Potez dolazi nekoliko dana nakon što su se obojica složili preuzeti uloge u sklopu velike obnove u upravljanju nacionalnom reprezentacijom.

Paolo Maldini i Leonardo odlučili su dati ostavke na svoje uloge u Talijanskom nogometnom savezu (FIGC), izvijestio je Sky Sport Italia u ponedjeljak.

Potez dolazi nekoliko dana nakon što su se obojica složili preuzeti uloge u sklopu velike obnove u upravljanju nacionalnom reprezentacijom.

Maldini je imenovan tehničkim direktorom FIGC-a 11. srpnja kako bi pomogao u obnovi nacionalne reprezentacije koje se treći put zaredom nije uspjela kvalificirati za nastup na svjetskom prvenstvu, iako je broj momčadi koje su sudjelovale uvećan s 32 na 48. Italija je posljednji put nastupila na Svjetskom prvenstvu 2014. u Brazilu. 

Maldinijev bivši suigrač i suradnik u AC Milanu i bivši brazilski reprezentativac Leonardo, doveden je u FIGC kao njegov savjetnik. No, obojica su odstupila sa dužnosti samo 16 dana poslije imenovanja.

Odluku o odstupanju objavili su nedugo nakon što je bivši talijanski reprezentativac Andrea Pirlo rekao da više nije kandidat za izbornika talijanske reprezentacije. Njegovo potencijalno imenovanje na tu dužnsost dovelo je do žestokog protivljenja u javnom prostoru, zbog Pirlovih komercijalnih veza s jednom ruskom kladionicom.

Ključne riječi
Italija reprezentacija Leonardo Paolo Maldini

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