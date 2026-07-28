Pet razloga zašto je Trump zaustavio bombardiranje: Raste strah od još opasnije faze rata

Privremeno zatišje ili priprema za novu fazu sukoba? Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da zaustavi daljnje napade na Iran otvorila je više pitanja nego što je ponudila odgovora. Dok Washington tvrdi da želi stvoriti prostor za diplomaciju, Teheran poručuje da ozbiljni pregovori ne postoje. Upravo zato posljednjih dana sve je više različitih tumačenja o stvarnim razlozima američkog poteza. Je li riječ o iskrenom pokušaju smirivanja sukoba ili tek o privremenoj stanci prije nove faze eskalacije, pitanje je koje zaokuplja pozornost analitičara i diplomata diljem svijeta.