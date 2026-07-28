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NAGLA PROMJENA STRATEGIJE

Pet razloga zašto je Trump zaustavio bombardiranje: Raste strah od još opasnije faze rata

Autor
Hassan Haidar Diab
28.07.2026.
u 06:01
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U američkim političkim i vojnim krugovima sve je prisutnija procjena da bi nastavak rata vrlo lako mogao prerasti u sukob koji više nitko ne bi mogao kontrolirati

Privremeno zatišje ili priprema za novu fazu sukoba? Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da zaustavi daljnje napade na Iran otvorila je više pitanja nego što je ponudila odgovora. Dok Washington tvrdi da želi stvoriti prostor za diplomaciju, Teheran poručuje da ozbiljni pregovori ne postoje. Upravo zato posljednjih dana sve je više različitih tumačenja o stvarnim razlozima američkog poteza. Je li riječ o iskrenom pokušaju smirivanja sukoba ili tek o privremenoj stanci prije nove faze eskalacije, pitanje je koje zaokuplja pozornost analitičara i diplomata diljem svijeta.

Ključne riječi
hutisti Izrael Trump rat Iran

Komentara 3

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JU
JuŽaPe
06:41 28.07.2026.

Mislim da se ova civilizacija primiče svom kraju. Još samo ozbiljni neredi u USA i to je početak kraja. A poslije .... ako ga bude ....

BR
Brijest1
06:38 28.07.2026.

U najboljoj namjeri da pomogne narodima iz ratnih područja, europa je zbrinula golem broj izbjeglica. Dvadeset godina ranije to je učinila i hrvatska, primajući izbjeglice iz bosne. Kada su se infiltrirali u društvo, koristeći razne pogodnosti počeli su maltretirati domaćine, propagirajući islam. Na tom tragu je i ovaj novinar.

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