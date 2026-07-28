Pred nama su dani koji bi mogli rušiti rekorde: U Hrvatskoj temperature idu i do 43 °C

Europa se priprema za još jedan snažan toplinski val koji bi krajem srpnja i početkom kolovoza mogao donijeti rekordno visoke temperature u velikom dijelu kontinenta. Prema najnovijim meteorološkim prognozama, očekuje se stvaranje izrazito snažne toplinske kupole, koja bi mogla potrajati gotovo dva tjedna te izazvati ekstremne vremenske uvjete, povećan rizik od požara i ozbiljne zdravstvene probleme. Meteorološki modeli pokazuju da će se najintenzivnija vrućina prvo zadržati nad Pirenejskim poluotokom i Francuskom, gdje bi temperature mogle prelaziti 40 °C, a lokalno dosegnuti i 45 °C. Kako će se sustav postupno širiti prema istoku, ekstremna vrućina zahvatit će Njemačku, zemlje Beneluxa, Italiju, Mađarsku te velik dio Balkana.

Prema analizi meteorološkog portala Severe Weather Europe, riječ je o četvrtom velikom toplinskom valu ovog ljeta, a pojedini prognostički modeli upućuju na mogućnost obaranja temperaturnih rekorda u brojnim europskim državama. Meteorolozi objašnjavaju da je riječ o snažnom području visokog tlaka zraka koje djeluje poput poklopca. Ono zadržava iznimno topao zrak pri tlu, sprječava prodor svježijeg zraka i omogućuje dodatno zagrijavanje atmosfere. Takvi sustavi mogu potrajati danima ili čak tjednima te često uzrokuju dugotrajne i vrlo intenzivne toplinske valove. Prognoze pokazuju da će se iznad Europe razviti takozvani Omega blok, vremenski obrazac koji pogoduje dugotrajnoj stabilnosti atmosfere i zadržavanju ekstremno visokih temperatura.

Foto: Severe Weather Europe

Najveći porast temperatura očekuje se krajem tjedna, kada će se najtoplija zračna masa proširiti prema središnjoj Europi i Balkanu. U sjevernoj Italiji, Panonskoj nizini, dijelovima Slovenije, istočne Hrvatske, sjeverne Bosne i Hercegovine, sjeverne Srbije, Mađarske i zapadne Rumunjske temperature bi mogle dosezati između 40 i 43 °C. Istodobno će noći ostati neuobičajeno tople. U mnogim područjima minimalne temperature neće se spuštati ispod 24 do 27 °C, što će dodatno povećati opterećenje za organizam i otežati oporavak od dnevnih vrućina.

Uz ekstremne temperature očekuje se vrlo suh zrak i niska relativna vlažnost, što će značajno povećati opasnost od šumskih požara. Nakon razornih požara koji već pogađaju Španjolsku i Francusku, meteorolozi upozoravaju da bi se rizik mogao proširiti i na Italiju, alpsko područje te zemlje zapadnog Balkana. Stručnjaci ističu da bi kombinacija dugotrajne suše, visokih temperatura i povremeno jačeg vjetra mogla pogodovati brzom širenju novih požara. Prema trenutačnim prognozama, najizraženiji toplinski val očekuje se od kraja ovog tjedna pa tijekom prvih dana kolovoza. U pojedinim dijelovima Europe temperature bi mogle dosegnuti razine koje se vrlo rijetko bilježe, a ponegdje i srušiti dosadašnje apsolutne rekorde.