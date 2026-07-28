Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 8
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EKSTREMNE VRUĆINE

Pred nama su dani koji bi mogli rušiti rekorde: U Hrvatskoj temperature idu i do 43 °C

Foto: Severe Weather Europe
1/3
Autor
Tea Tokić
28.07.2026.
u 06:28
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Uz ekstremne temperature očekuje se vrlo suh zrak i niska relativna vlažnost, što će značajno povećati opasnost od šumskih požara

Europa se priprema za još jedan snažan toplinski val koji bi krajem srpnja i početkom kolovoza mogao donijeti rekordno visoke temperature u velikom dijelu kontinenta. Prema najnovijim meteorološkim prognozama, očekuje se stvaranje izrazito snažne toplinske kupole, koja bi mogla potrajati gotovo dva tjedna te izazvati ekstremne vremenske uvjete, povećan rizik od požara i ozbiljne zdravstvene probleme. Meteorološki modeli pokazuju da će se najintenzivnija vrućina prvo zadržati nad Pirenejskim poluotokom i Francuskom, gdje bi temperature mogle prelaziti 40 °C, a lokalno dosegnuti i 45 °C. Kako će se sustav postupno širiti prema istoku, ekstremna vrućina zahvatit će Njemačku, zemlje Beneluxa, Italiju, Mađarsku te velik dio Balkana.

Prema analizi meteorološkog portala Severe Weather Europe, riječ je o četvrtom velikom toplinskom valu ovog ljeta, a pojedini prognostički modeli upućuju na mogućnost obaranja temperaturnih rekorda u brojnim europskim državama. Meteorolozi objašnjavaju da je riječ o snažnom području visokog tlaka zraka koje djeluje poput poklopca. Ono zadržava iznimno topao zrak pri tlu, sprječava prodor svježijeg zraka i omogućuje dodatno zagrijavanje atmosfere. Takvi sustavi mogu potrajati danima ili čak tjednima te često uzrokuju dugotrajne i vrlo intenzivne toplinske valove. Prognoze pokazuju da će se iznad Europe razviti takozvani Omega blok, vremenski obrazac koji pogoduje dugotrajnoj stabilnosti atmosfere i zadržavanju ekstremno visokih temperatura.

Foto: Severe Weather Europe

Najveći porast temperatura očekuje se krajem tjedna, kada će se najtoplija zračna masa proširiti prema središnjoj Europi i Balkanu. U sjevernoj Italiji, Panonskoj nizini, dijelovima Slovenije, istočne Hrvatske, sjeverne Bosne i Hercegovine, sjeverne Srbije, Mađarske i zapadne Rumunjske temperature bi mogle dosezati između 40 i 43 °C. Istodobno će noći ostati neuobičajeno tople. U mnogim područjima minimalne temperature neće se spuštati ispod 24 do 27 °C, što će dodatno povećati opterećenje za organizam i otežati oporavak od dnevnih vrućina.

Uz ekstremne temperature očekuje se vrlo suh zrak i niska relativna vlažnost, što će značajno povećati opasnost od šumskih požara. Nakon razornih požara koji već pogađaju Španjolsku i Francusku, meteorolozi upozoravaju da bi se rizik mogao proširiti i na Italiju, alpsko područje te zemlje zapadnog Balkana. Stručnjaci ističu da bi kombinacija dugotrajne suše, visokih temperatura i povremeno jačeg vjetra mogla pogodovati brzom širenju novih požara. Prema trenutačnim prognozama, najizraženiji toplinski val očekuje se od kraja ovog tjedna pa tijekom prvih dana kolovoza. U pojedinim dijelovima Europe temperature bi mogle dosegnuti razine koje se vrlo rijetko bilježe, a ponegdje i srušiti dosadašnje apsolutne rekorde.
Vidite bijeli ručnik na retrovizoru? To je važan znak koji ne smijete ignorirati, evo i zašto
Ključne riječi
dhmz vrućine toplinski val

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!