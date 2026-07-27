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Yan Diomande

Real Madrid poslao od 115 milijuna eura za 19-godišnjaka

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Ivory Coast v Norway
HANNAH MCKAY/REUTERS
VL
Autor
Hina
27.07.2026.
u 23:15
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Uspiju li se čelnici dvaju klubova dogovoriti oko svih detalja, Yan Diomande će postati i najskuplje plaćeni afrički nogometaš u povijesti te prvi za kojeg je probijea granica od 100 milijuna eura.

Mladi 19-godišnji napadač RB Leipziga i reprezentativac Obale Bjelokosti Yan Diomande na pragu je prelaska u Real Madrid, koji je poslao već drugu ponudu na adresu njemačkog kluba, koju čelnici Bundesligaša još nisu odbili, tvrdi njemački Sky.

Prema pisanju tog njemačkog sportskog portala ponuda je poboljšana sa 110 na 115 milijuna eura, ali da bi dogovor o transferu bio zaključen potrebno je još dogovoriti detalje cijelog paketa.

U vijesti se navodi da RB Leipzig traži veći fiksni iznos odštete, a manji dio koji bio bio isplaćen kroz bonuse.

Diomande je prije godinu dana stigao u Leipzig iz španjolskog Leganesa u transferu vrijednom 20 milijuna eura. Nakon samo jedne sezone provede u dresu njemačke momčadi, za koju je postigao 12 pogodaka i imao devet asistencija, Bjelokošćanin bi mogao postati klupski rekorder po iznosu odštete koja je za njega plaćena i s vrha te liste skinuti hrvatskog reprezenativca Joška Gvardiola, za čiji je prijelaz u Manchester City prije tri godine RB Leipzig uprihodio 90 milijuna eura.

Uspiju li se čelnici dvaju klubova dogovoriti oko svih detalja, Yan Diomande će postati i najskuplje plaćeni afrički nogometaš u povijesti te prvi za kojeg je probijea granica od 100 milijuna eura.

Sadašnji rekord drži njegov sunarodnjak Nicolas Pepe, za čiji je prijelaz 2019. londonski Arsenal platio Lilleu 80 milijuna eura.
Ključne riječi
Real Madrid Yan Diomande

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