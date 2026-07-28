Kaos u Sloveniji: nakon utakmice izbila tučnjava, sukobili se čelnici prvoligaških klubova

Nesvakidašnje scene obilježile su dvoboj slovenskog prvenstva između Kopera i Radomlja. Kako piše Siol.net, utakmica na stadionu Bonifika dobila je i svoje kontroverzno "treće poluvrijeme" jer je nakon posljednjeg sučeva zvižduka došlo do fizičkog obračuna u kojem su, prema navodima, sudjelovali čelnici oba kluba.

Na travnjaku je Koper uspio izbjeći poraz nakon velikog preokreta. Radomlje je imalo prednost od 2:0, ali domaća momčad uspjela je u završnici susreta doći do boda. Leo Rimac prvo je smanjio zaostatak, a zatim u samoj završnici realizirao kazneni udarac za konačnih 2:2.

Ipak, događaji nakon utakmice potpuno su zasjenili ono što se zbivalo na terenu. Prema pisanju Siol.neta, sukob je najprije izbio u hodnicima stadiona, a potom se preselio na VIP parkiralište ispred Bonifike.

U incidentu su, prema istom izvoru, sudjelovali sportski direktor Kopera Ivica Guberac, predsjednik Radomlja Matjaž Marinšek, njegov sin i direktor kluba Grega Marinšek te još nekoliko osoba.

Radomlje je ubrzo nakon toga objavilo priopćenje u kojem tvrdi da su njihovi predstavnici bili napadnuti. Iz kluba navode kako je predsjednik Matjaž Marinšek, nakon što je krenuo prema svlačionici kako bi čestitao momčadi na osvojenom bodu, prvo verbalno, a potom i fizički napadnut.

Dodaju kako je Grega Marinšek pokušao zaštititi oca, nakon čega je, prema njihovim tvrdnjama, pretučen na parkiralištu i pritom zadobio tjelesne ozljede, prenosi Slobodna Dalmacija.

S druge strane, Koper tvrdi da je upravo njihov sportski direktor Ivica Guberac bio žrtva napada. Klub je objavio kako je policiji podnio prijavu protiv službenih osoba Radomlja te poručio da neće dodatno komentirati slučaj dok nadležna tijela ne završe postupak.

Nakon svega reagirao je i Nogometni savez Slovenije, koji je osudio svaki oblik nasilja u nogometu te istaknuo kako očekuje da se utvrde sve okolnosti cijelog događaja.

Trenutačno postoje dvije potpuno različite verzije incidenta koje iznose oba kluba, a konačan odgovor trebao bi dati policijski postupak i analiza dostupnih dokaza, uključujući snimke nadzornih kamera koje je spominjalo Radomlje.