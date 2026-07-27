Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UZVRATNA UTAKMICA

Trener Thuna: U Zagreb smo stigli s puno samopouzdanja, znamo kako ćemo igrati protiv Dinama

Susret Dinama i Thuna u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Ligu prvaka
Foto: Kjetil Waber / SPP
1/7
VL
Autor
Hina
27.07.2026.
u 22:13
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

"Imamo ideju kako ćemo igrati i kako će izgledati naš sastav, a već i sami znate sada kako igramo i tu neće biti puno razlika. Imamo dosta samopouzdanja, uživamo u ovome jer imamo puno utakmica. U dobrom smo raspoloženju stigli u Zagreb i smatram da smo prilično samouvjereni", rekao je švicarski trener odbacujući teoriju o Dinamu kao favoritu na papiru.

Trener švicarskog nogometnog prvaka Thuna Gian-Luca Privitelli u dobrom raspoloženju i s puno optimizma dočekuje sutrašnji uzvratni dvoboj protiv Dinama na Maksimiru (20.00 sati) u 2. pretkolu Lige prvaka, ako je suditi prema onome što je rekao i pokazao na konferenciji za medije u Zagrebu.

"Imamo ideju kako ćemo igrati i kako će izgledati naš sastav, a već i sami znate sada kako igramo i tu neće biti puno razlika. Imamo dosta samopouzdanja, uživamo u ovome jer imamo puno utakmica. U dobrom smo raspoloženju stigli u Zagreb i smatram da smo prilično samouvjereni", rekao je švicarski trener odbacujući teoriju o Dinamu kao favoritu na papiru.

"Nogomet je igra koja se igra već dugo i znate da je uvijek netko favorit na papiru, ali smo pokazali da znamo igrati i dat ćemo sve od sebe za plasman u iduće pretkolo. Ako će Dinamo preuzeti kontrolu i imati veći posjed lopte, onda to za nas nije dobro. Ako utakmica bude intenzivna, ako ćemo se držati svojih principa, onda su izgledi na našoj strani."

Pobjednik dvoboja Dinama i Thuna će natjecanje nastaviti u 3. pretkolu Lige prvaka protiv boljeg iz dvoboja Klaksvika s Farskih otoka i litavskog Kauno Žalgirisa. Poraženi će se preseliti u ždrijeb 3. pretkola Europske lige u kojem će a čekati poraženi iz para islandskog Vikungura i izraelskog Hapoela iz Beer Sheve.

Švicarski strateg nakon uvjerljive pobjede u prvom kolu domaćeg prvenstva na gostovanju u Luzernu (3-1) ne razmišlja o mogućem preseljenju u kvalifikacije za Europsku ligu, ali ni o premijama za eventualni plasman u 3. pretkolo Lige prvaka.

"Vjerujem da postoji neka klauzula o premiji, ali moj fokus je na dobar posao i da moja momčad igra u skladu s dogovorenim vrijednostima. Naglasak nije na financijama."

Uz njega je na konferenciji za medije bio i branič Thuna Jan Bamert, jedan od trojice igrača koji je od prve minute bio i u dvoboju s Dinamom i na gostovanju u Luzernu, gdje je Privitelli izveo gotovo potpuno drugačiji početni sastav.

"Imali smo dvije utakmice u pet dana, ali nismo umorni. Motivirani smo i sretni jer nam je ovo velika prilika. Naučeni smo igrati na umjetnoj, ali i na prirodnoj travi. U subotu smo u Luzernu igrali na prirodnoj travi i pobijedili. Mi smo momčad koja zna svoj cilj i fokusirani smo na našu igru, a ako smo u statusu autsajdera, to je samo dodatan poticaj za nas", poručio je Bamert.
Ključne riječi
Thun Gian-Luca Privitelli

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!