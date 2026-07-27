Trener Thuna: U Zagreb smo stigli s puno samopouzdanja, znamo kako ćemo igrati protiv Dinama

Trener švicarskog nogometnog prvaka Thuna Gian-Luca Privitelli u dobrom raspoloženju i s puno optimizma dočekuje sutrašnji uzvratni dvoboj protiv Dinama na Maksimiru (20.00 sati) u 2. pretkolu Lige prvaka, ako je suditi prema onome što je rekao i pokazao na konferenciji za medije u Zagrebu.

"Imamo ideju kako ćemo igrati i kako će izgledati naš sastav, a već i sami znate sada kako igramo i tu neće biti puno razlika. Imamo dosta samopouzdanja, uživamo u ovome jer imamo puno utakmica. U dobrom smo raspoloženju stigli u Zagreb i smatram da smo prilično samouvjereni", rekao je švicarski trener odbacujući teoriju o Dinamu kao favoritu na papiru.

"Nogomet je igra koja se igra već dugo i znate da je uvijek netko favorit na papiru, ali smo pokazali da znamo igrati i dat ćemo sve od sebe za plasman u iduće pretkolo. Ako će Dinamo preuzeti kontrolu i imati veći posjed lopte, onda to za nas nije dobro. Ako utakmica bude intenzivna, ako ćemo se držati svojih principa, onda su izgledi na našoj strani."

Pobjednik dvoboja Dinama i Thuna će natjecanje nastaviti u 3. pretkolu Lige prvaka protiv boljeg iz dvoboja Klaksvika s Farskih otoka i litavskog Kauno Žalgirisa. Poraženi će se preseliti u ždrijeb 3. pretkola Europske lige u kojem će a čekati poraženi iz para islandskog Vikungura i izraelskog Hapoela iz Beer Sheve.

Švicarski strateg nakon uvjerljive pobjede u prvom kolu domaćeg prvenstva na gostovanju u Luzernu (3-1) ne razmišlja o mogućem preseljenju u kvalifikacije za Europsku ligu, ali ni o premijama za eventualni plasman u 3. pretkolo Lige prvaka.

"Vjerujem da postoji neka klauzula o premiji, ali moj fokus je na dobar posao i da moja momčad igra u skladu s dogovorenim vrijednostima. Naglasak nije na financijama."

Uz njega je na konferenciji za medije bio i branič Thuna Jan Bamert, jedan od trojice igrača koji je od prve minute bio i u dvoboju s Dinamom i na gostovanju u Luzernu, gdje je Privitelli izveo gotovo potpuno drugačiji početni sastav.

"Imali smo dvije utakmice u pet dana, ali nismo umorni. Motivirani smo i sretni jer nam je ovo velika prilika. Naučeni smo igrati na umjetnoj, ali i na prirodnoj travi. U subotu smo u Luzernu igrali na prirodnoj travi i pobijedili. Mi smo momčad koja zna svoj cilj i fokusirani smo na našu igru, a ako smo u statusu autsajdera, to je samo dodatan poticaj za nas", poručio je Bamert.