Sinkovići i društvo spremni za novi europski izazov: "Brzine su dobre, veselimo se utrkama"

Od 31. srpnja do 2. kolovoza u Vareseu održat će se Prvenstvo Europe u veslanju na kojem će se okupiti 434 sportaša iz 31 europske države. Natjecanje će se održati u 24 discipline a Hrvatska će biti predstavljena s četiri posade. U samcu će to biti iskusni olimpijac David Šain, u dvojcu na pariće Valent i Martin Sinković, u dvojcu bez kormilara Patrik i Anton Lončarić a u četvercu na pariće Ivan Talaja, Damir Martin, Roko Bošković i Goran Mahumutović.

Damšo je 17 godina stariji

A za stanje najmnogoljudnije hrvatske posade njen najstariji član, 38-godišnji Damir Martin, kazuje:

- Zadovoljni smo sa stanjem naše sportske forme. U ponedjeljak smo odradili trening brzine i tu smo gdje smo htjeli biti i ja vjerujem da vrijedimo za finale. No, ja ne volim velike najave ja više volim napraviti nešto veliko. Umjesto Frana Šuka sada je u čamcu Roko Bošković i čini mi se da smo stabilniji i brži no i Šuk ide s nama i to kao pričuva za sve naše posade jer on može veslati i u dvojcu bez kormilara. On može sve pokriti.

Zanimljivo je da je Damšo od prvog sljedećeg "suborca" stariji 12 godina a da je od najmlađeg člana posade (štroker Talaja) stariji 17 godina.

- Napokon imam zadovoljstvo dolaziti na treninge i ponovo veslati nakon one muke, posljednjih godina, u samcu. Naime, ja sam još 2016. došao na svoju najvišu razinu koju mogu postići, snagom, tehnikom i izdržljivošću, i postalo je jasno da sve što budem radio bit će u funkciji održavanje ali ne i napredovanja. To je bila teška svakodnevica za progutati, naročito kada sam počeo u svim tim karakteristikama i padati. I zato je ovo s četvercem neka posve druga priča.

U svijetu mladosti nisu niti Sinkovići, Valent će za koji dan napuniti 38, a Martinu će u studenom biti 37, no oni su još uvijek vrlo kompetitivni.

Nakon prošlogodišnjeg nastupa u četvercu bez kormirala, Sinkovići su se vratili u dvojac na pariće u kojem su na prvoj regati Svjetskog kupa u Sevilli osvojili 13. mjesto a već na drugoj (Plovdiv) bili su prvi. I to s najboljim vremenom u povijesti Svjetskog kupa (6:00.97) približivši se vlastitom najboljem svjetskom vremenu od 5:59.72 kojeg drže još od 2014. godine.

Tri utrke u samo 24 sata!?

Nakon pobjede u Plovdivu preskočili su treći Svjetski kup u Lucernu i nastavili pripreme na Peručkom jezeru, usmjerivši cijeli trenažni ciklus prema Prvenstvu Europe kao prvom vrhuncu sezone.

- U utorak krećemo na EP, a natjecanje počinje u petak. Veselimo se, dobro smo trenirali i stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički sve ide odlično, a vidjet ćemo kako stojimo fizički. Nakon Seville naučio sam ne davati velike najave, ali osjećamo se odlično, brzine su dobre i veselim se utrkama - rekao je Martin Sinković.

- Sve je prošlo odlično i to je najvažnije. Dobro smo se pripremili i kvalitetno odradili treninge na Perući. Malo je specifično to što ćemo imati tri utrke unutar 24 sata, što dosad još nismo imali na velikom natjecanju, ali pokušat ćemo se i u tome što bolje snaći. Očekuju se i velike vrućine, pa i to treba uzeti u obzir, paziti na sve detalje i dati sve od sebe, kao i uvijek - dodao je Valent Sinković.