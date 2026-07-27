Vinčić je prvi Slovenac u povijesti koji je sudio finale SP-a, a dijelio je pravdu na svim većim natjecanjima

Slovenski nogometni sudac 46-godišnji Slavko Vinčić koji je prije osam dana sudio finale Svjetskog nogometnog prvenstva odlučio je okončati svoju uspješnu karijeru.

Vinčić je od 2010. godine djelovao kao međunarodni sudac, a ući će u povijest kao prvi slovenski glavni sudac koji je sudio finale Svjetskog prvenstva.

Vinčić je sudio finalnu utakmicu ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva – čiji su domaćini bili SAD, Meksiko i Kanada – između Španjolske i Argentine. Kao krunu svoje oproštajne sezone, Međunarodni institut za nogometnu povijest i statistiku (IFFHS) proglasio ga je najboljim sucem Svjetskog prvenstva, a u Italiji je primio i prestižnu nagradu „Giulio Campanati”, objavio je Nogometni savez Slovenije na svojim internetskim stranicama.

Vinčić se na popisu međunarodnih nogometnih sudaca nalazio od 2010. godine. Tijekom karijere sudio je brojne važne utakmice na svjetskim i europskim prvenstvima, uključujući finala Europske lige, Lige prvaka i Svjetskog prvenstva.

Debitirao je kao sudac u Ligi prvaka 2016. godine. Od tada je redovito sudio utakmice tog natjecanja, a krajem 2019. godine uvršten je u elitnu skupinu europskih sudaca. Na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru sudio je dvije utakmice grupne faze te obnašao dužnost četvrtog suca na utakmici osmine finala.