Trener Dinama potvrdio da važan igrač više nije u momčadi: Otišao je u ponedjeljak

Trener Dinama Mario Kovačević uoči sutrašnjeg uzvrata drugog pretkola Lige prvaka protiv Thuna, nakon 1:1 iz prve utakmice, potvrdio je da je Mounsef Bakrar napustio Maksimir. Već ranije pojavile su se informacije da će karijeru nastaviti u egipatskom Al Ahlyju.

- Bakrar je otišao u ponedjeljak ujutro pa ga neće biti u ovoj utakmici. Svi koji su konkurirali u prvoj utakmici su ovdje i spremni - rekao je Kovačević, a potom najavio dvoboj.

- Znali smo kakva su momčad, iako se pričalo da se raspadaju. Iza sebe imaju nekoliko sjajnih sezona, a u subotu su ponovno pokazali svoju kvalitetu. Neće se povući protiv nas. Dobro se brane, puno trče i siguran sam da će i sutra igrati na isti način.

Dinamo je u međuvremenu doveo Aleksa Stojakovića, a Kovačević je otkrio da se očekuju i nove promjene u kadru.

- Prijelazni rok traje do kraja kolovoza, tako da će biti i dolazaka i odlazaka. Stojaković je potpisao, trenutačno je ozlijeđen, ali vjerujem da će se brzo oporaviti. Prevljak je obavio liječnički pregled i na njega ćemo vjerojatno računati već od prvog kola HNL-a.

Uz glavnog trenera, pred novinare je izašao i krilni napadač Mateo Lisica, koji je pohvalio ozračje u svlačionici.

- Spremni smo psihički i fizički. Trener vjeruje u nas, to je najbitnije i to je ključno za sve. Pripremili smo se i vjerujemo u pobjedu. Upoznali smo ih, znamo da igraju na duge lopte. Ako to riješimo i povećamo intenzitet, bit ćemo bolji od njih - rekao je nekadašnji igrač Istre 1961 koji je s Dinamom započeo svoju drugu sezonu u Maksimiru.