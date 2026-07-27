Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 186
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MATEO LISICA

Umjetna trava ne može biti izgovor, mi smo Dinamo i idemo na pobjedu gdje god igrali

Zagreb: Konferencija za medije trenera i igrača Dinama
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Hina
27.07.2026.
u 19:42
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

"Sigurno postoji razlika od prirodne trave, ali to ne može biti izlika. Mi smo Dinamo i idemo po pobjedu gdje god igrali", izjavio je Lisica koji bi trebao i u utorak istrčati u početnoj postavi.

Nogometaši zagrebačkog Dinama u utorak (20.00 sati) na Maksimiru dočekuju švicarski Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola Lige prvaka, u kojoj će momčad Marija Kovačevića nakon remija (1-1) u prvom dvoboju tražiti pobjedu za plasman u 3. pretkolo.

Dinamo je prošlog utorka u Thunu odigrao prvu natjecateljsku utakmicu u novoj sezoni. Isti je slučaj bio i s aktualnim prvakom Švicarske, ali je Thun i tijekom vikenda bio u pogonu, jer je započelo švicarsko prvenstvo. Iako je trener Gian Luca Privitelli izveo početni sastav u kojem su bila samo trojica igrača koji su započeli dvoboj s Dinamom, Thun je na gostovanju u Luzernu slavio s 3-1. To je upozorenje i za Dinamov stručni stožer.

Mateo Lisica je pohvalio ozračje u svlačionici.

"Spremni smo psihički i fizički. Trener vjeruje u nas, to je najbitnije i to je ključno za sve. Pripremili smo se i vjerujemo u pobjedu. Upoznali smo ih, znamo da igraju na duge lopte. Ako to riješimo i povećamo intenzitet, bit ćemo bolji od njih", rekao je nekadašnji igrač Istre 1961 koji je s Dinamom započeo svoju drugu sezonu u Maksimiru.

U prvom dvoboju je Dinamo mogao i do boljeg rezultata od konačnih 1-1, do kojih je hrvatski prvak stigao golom Mihe Zajca u završnici dvoboja. Za razliku od umjetne trave na kojoj su igrali u Švicarskoj, Dinamovi nogometaši se vraćaju na podlogu na kakvoj su navikli trenirati i igrati.

"Sigurno postoji razlika od prirodne trave, ali to ne može biti izlika. Mi smo Dinamo i idemo po pobjedu gdje god igrali", izjavio je Lisica koji bi trebao i u utorak istrčati u početnoj postavi.

U slučaju pobjede nad Thunom zagrebačka momčad će za plasman u doigravanje za plasman u Ligu prvaka igrati protiv pobjednika dvoboja islandskog prvaka Klaksvika i prvaka Litve Kauno Žalgirisa. Prvi dvoboj na Islandu je završen bez pogodaka, a uzvrat u Kaunasu na rasporedu je u srijedu (18.00 sati).
Ključne riječi
Dinamo Mateo Lisica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!