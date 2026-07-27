Umjetna trava ne može biti izgovor, mi smo Dinamo i idemo na pobjedu gdje god igrali

Nogometaši zagrebačkog Dinama u utorak (20.00 sati) na Maksimiru dočekuju švicarski Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola Lige prvaka, u kojoj će momčad Marija Kovačevića nakon remija (1-1) u prvom dvoboju tražiti pobjedu za plasman u 3. pretkolo.

Dinamo je prošlog utorka u Thunu odigrao prvu natjecateljsku utakmicu u novoj sezoni. Isti je slučaj bio i s aktualnim prvakom Švicarske, ali je Thun i tijekom vikenda bio u pogonu, jer je započelo švicarsko prvenstvo. Iako je trener Gian Luca Privitelli izveo početni sastav u kojem su bila samo trojica igrača koji su započeli dvoboj s Dinamom, Thun je na gostovanju u Luzernu slavio s 3-1. To je upozorenje i za Dinamov stručni stožer.

Mateo Lisica je pohvalio ozračje u svlačionici.

"Spremni smo psihički i fizički. Trener vjeruje u nas, to je najbitnije i to je ključno za sve. Pripremili smo se i vjerujemo u pobjedu. Upoznali smo ih, znamo da igraju na duge lopte. Ako to riješimo i povećamo intenzitet, bit ćemo bolji od njih", rekao je nekadašnji igrač Istre 1961 koji je s Dinamom započeo svoju drugu sezonu u Maksimiru.

U prvom dvoboju je Dinamo mogao i do boljeg rezultata od konačnih 1-1, do kojih je hrvatski prvak stigao golom Mihe Zajca u završnici dvoboja. Za razliku od umjetne trave na kojoj su igrali u Švicarskoj, Dinamovi nogometaši se vraćaju na podlogu na kakvoj su navikli trenirati i igrati.

"Sigurno postoji razlika od prirodne trave, ali to ne može biti izlika. Mi smo Dinamo i idemo po pobjedu gdje god igrali", izjavio je Lisica koji bi trebao i u utorak istrčati u početnoj postavi.

U slučaju pobjede nad Thunom zagrebačka momčad će za plasman u doigravanje za plasman u Ligu prvaka igrati protiv pobjednika dvoboja islandskog prvaka Klaksvika i prvaka Litve Kauno Žalgirisa. Prvi dvoboj na Islandu je završen bez pogodaka, a uzvrat u Kaunasu na rasporedu je u srijedu (18.00 sati).