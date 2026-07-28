Razočarani Srbin nakon što je umalo ispao iz aviona: Otkrio što mu Ryanair sad nudi

Srpski državljanin koji je tijekom leta Ryanaira na visini od oko 6000 metara umalo izletio kroz razbijeni prozor aviona angažirao je odvjetnika i najavio zahtjev za odštetu od irske aviokompanije. Ljubiša Karović (61) tvrdi da mu Ryanair nakon incidenta, osim ponude da ga prebaci na drugi let, nije pružio nikakvu izravnu podršku.

Karović je 10. srpnja putovao jutarnjim letom FR1879 iz grčkog Soluna prema njemačkom Memmingenu kada je prozor pokraj njegova sjedala iznenada puknuo. Putnik je spavao u trenutku incidenta, a zbog naglog gubitka tlaka u kabini djelomično je izvučen prema van. Putnika Karovića spasila je supruga Svetlana i ostali putnici koji su mu pritrčali i pridržali ga za noge kako ne bi ispao iz zrakoplova.

"Uopće se ne sjećam incidenta jer sam se odmah onesvijestio. Sve je izgledalo kao noćna mora. Noću ne mogu spavati, a kada zatvorim oči, čujem zvuk eksplozije i onda mi u glavi nastane kaos", rekao je Karović. Zadobio je ozbiljne opekline od trenja i modrice na desnoj ruci i prsima. Svjedoci su opisali da je u jednom trenutku visio dijagonalno izvan zrakoplova "poput Supermana koji leti kroz zrak".

Njegova supruga tvrdi da članovi posade tijekom dramatične situacije nisu reagirali. "Izgledali su prestrašenije od nas. Samo su putnici pomogli i bili hrabri", rekla je Svetlana Karović, dodajući da su ona i drugi putnici sami pokušavali zadržati njezina supruga u zrakoplovu. Nakon pucanja prozora došlo je do naglog gubitka tlaka u kabini. Pilot je odmah spustio zrakoplov na sigurniju visinu, dok su posada i putnici stavili maske s kisikom. Nakon što su Karovića povukli natrag u kabinu i stabilizirali situaciju, premješten je na drugo sjedalo. Boeing 737 potom se vratio u Solun, gdje su ih dočekali medicinski timovi i vozilo hitne pomoći.

Karovići su angažirali grčkog odvjetnika Vasilisa Tsiarasa koji je najavio da će tražiti "značajnu odštetu". Istaknuo je da cilj nije samo financijska naknada nego i utvrđivanje odgovornosti te okolnosti koje su dovele do kvara na zrakoplovu. "Moja stranka vratila se s ruba smrti i želimo osigurati da odgovorni za ovo odgovaraju. Nije riječ samo o odšteti, već i o utvrđivanju istine o tome što se dogodilo i u kakvom je stanju bio zrakoplov", rekao je odvjetnik.

Incident istražuje američki Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB), čiji su istražitelji već pregledali zrakoplov. Izvješće bi trebalo biti objavljeno u obliku nacrta u idućih nekoliko tjedana. Ryanair se zasad nije želio detaljno očitovati dok traje istraga, no ranije je poručio da su njegovi zrakoplovi sigurni te da je bio u kontaktu s obitelji. Financijski direktor Ryanaira Neil Sorahan izjavio je da je korisnička služba bila u kontaktu s obitelji te pohvalio rad posade i pilota koji su, kako je rekao, sigurno vratili zrakoplov u Solun.