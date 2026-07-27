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TAJNA SVETOG GRALA

Sveti gral – kalež iz kojeg je pio Isus Krist na posljednjoj večeri ili krv Svete obitelji

VL
Autor
Hrvoje Bikić
27.07.2026.
u 21:53
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Motiv grala najčešće se veže uz posljednju večeru na kojoj je Isus bio sa svojim učenicima

Sveti gral. Legenda koja stoljećima intrigirala, koja je pokretala vojske i oblikovala niz teorija o tome što je Gral i što bi on trebao biti. Je li to mitski kalež ili krv Svete obitelji, odnosno nasljedna loza koja svoje porijeklo vuče od Isusa, a time još i dalje u povijest. Prvo spominjanje Grala zabilježeno je 1190. godine. Francuski pisac Chretien de Troyes govori o njemu u "Parsifalu". Ono što posebno intrigira jest što se Sveti Gral, iako bi po logici stvari trebao biti smatran svojevrsnim temeljnim "dokumentom" kršćanstva, u ranim kršćanskim spisima, pa ni u Novom zavjetu, uopće ne spominje. Po kasnije nastaloj službenoj crkvenoj verziji Gral je kalež iz kojeg je Isus pio na posljednjoj večeri. Nakon raspeća krv iz Isusovih rana skupljana je u taj kalež, a to je učinio Josip iz Arimateje. On je poslije Gral prenio čak do Engleske gdje je, u bijegu od neprijatelja, u Glastonburyju osnovano prvu kršćansku crkvu. Taj je lokalitet u predaji poznat i kao posljednje počivalište kralja Artura.

Ključne riječi
kralj artur templari Isus Sveti gral

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