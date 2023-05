Bišćan skenira klince i testira igrače koji su na posudbama

Dinamov trener Igor Bišćan priznao je da je u derbiju u Splitu išao na pragmatičnost, želio je tamo osvojiti naslov kako bi dobio na vremenu jer zna da do kraja prvenstva mora razmišljati o onome što ga čeka na ljeto, prvo pripreme, a onda i kvalifikacije za Ligu prvaka. Ključni je to period za Dinamo svake sezone, a Bišćan neće imati puno igrača na početku priprema zbog reprezentativnih obveza.

Bišćan: Rukavina će igrati

No pripreme za tu ljetnu akciju počinju mu već sada, u četiri utakmice koje su mu ostale do kraja prvenstva prvo će testirati one koji su manje igrali, kao Moharrami i pogotovu Bočkaj, a davat će i veću minutažu nego dosad svojim mladim igračima da bi se još bolje uvjerio i njihove mogućnosti. Od tih mladih igrača dosad su najviše igrali veznjak Marko Bulat i u posljednje vrijeme napadač (inače više krilni nego središnji) Fran Topić. Zadnji vezni sad će igrati više, on ima i najviše iskustva od plavih "klinaca", a i Topić će dobiti još prilika jer je pokazao da se može nositi s velikim dečkima i u derbiju.

Zacijelo će iskušati i stopere Jakova Gurlicu i Morena Živkovića, vezne igrače Luku Vrbančića i Luku Lukanića te krilnog igrača Gabrijela Rukavinu oko kojeg je bilo najviše bure, no osim kratko protiv Lokomotive, Bišćan ga nije koristio.

– Rukavina nije ni bio zamišljen kao starter u mojim dosadašnjim utakmicama, rezultat je bio prioritet. On još uvijek nije na toj razini da možemo biti sto posto sigurni da je spreman ući i biti igrač koji će donositi nešto prema naprijed. Zato je igrao samo u Kranjčevićevoj. Sad se otvorio prostor, sigurno je da će njegova minutaža biti puno veća. Moram ga pohvaliti kako trenira, jako je dobar. Vidjet ćemo kako će to izgledati kad bude igrao. Od njega se ne očekuje da nas oduševi, od njega se očekuje ono što smo očekivali od Frana Topića, dakle da naznači svoju kvalitetu, da se vidi da tu ima materijala i kvalitete za klub kao što je Dinamo i da pokaže maksimalni voljni moment. Onda je to dobar prvi korak, nešto za što ćemo se mi svakako uhvatiti i dati mu što više prilika kako bi razvijao svoj talent – rekao je Bišćan o Rukavini, a to se odnosi i na druge mlade igrače koje smo spomenuli.

Dakle, dečki će u ove četiri utakmice do ljeta dobiti priliku pokazati se i izboriti se za ostanak u prvoj momčadi. Doduše, znaju da će konkurencija na ljeto biti velika. Jer, u plavu svlačionicu vratit će se, bar privremeno, i igrači koji su na posudbama u drugim klubovima. Njih je jako puno, ali tek dio njih mogao bi konkurirati za ostanak u Bišćanovu jatu.

Jasno je da Dinamo treba napadača, čak ako i ostane Bruno Petković. Dinamo ima trojicu na posudbi, Sandro Kulenović je u Lokomotivi, Mahir Emreli u turskom Konyasporu, a Deni Jurić u Rijeci. Kulenović je u Lokomotivi od početka sezone neprestano bio starter, no kako se primicao kraj, tako je Kulenović manje igrao, u prednosti je bio Aliyu, a na posljednjoj utakmici Tuci. Kulenović je uglavnom ulazio s klupe. No ima 31 nastup u HNL-u i tri u kupu i postigao je 11 pogodaka uz šest asistencija.

Tolićev sjajan učinak

Emreli je na prošlim pripremama kod Čačića bio proglašen najboljim igračem, a onda nije dobio pravu priliku pa je otišao u Tursku. Nastupio je u sedam od devet utakmica, četiri puta bio je u prvih 11 te je postigao jedan pogodak. Kulenović i Emreli mogli bi se nametnuti Bišćanu, a Deni Jurić u Rijeci je imao zanemarivu minutažu. Među igračima koji bi Bišćanu mogli biti zanimljivi na ljetnim pripremama su dečki na privremenom radu u Rijeci Antonio Marin i Niko Janković.

Krilni napadač Antonio Marin (22 godine) iskoristio je tu posudbu i naigrao se, imao je ozbiljnu minutažu, igrao je u svim utakmicama osim u posljednjoj i igrao je vrlo dobro. Odlično je surađivao upravo s Nikom Jankovićem (21 godina), ofenzivnim veznjakom. No konkurencija u vezi bit će žestoka jer se kod Damira Krznara u Mariboru ozbiljno nametnuo Marko Tolić, odigrao je 31 utakmicu, postigao 11 pogodaka uz 13 asistencija, sjajan učinak za veznog igrača.

