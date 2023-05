Bišćan: 'Pitam se što će biti ako odu Livaković, Ivanušec, Petković i Šutalo'

Dinamo je svoj cilj ostvario, osvojenim bodom na Poljudu osigurao je 24. naslov prvaka u HNL-u. Plavi su svoje veselje podijelili sa svojim navijačima na Poljudu, a poslije na odmorištu na autocesti. Potom je većina dobila dva dana odmora, dok su neki i trenirali u ponedjeljak. Kakav je osjećaj osvojiti naslov, što očekivati od Dinama do kraja prvenstva, ali i u budućnosti govorili su trener plavih Igor Bišćan i plavo lijevo krilo Luka Ivanušec. Prvo Bišćan, ipak je on šef.

– Lijep je osjećaj, najvažnije je da smo ostvarili cilj, padne ti teret s leđa. Dobili smo mjesec dana, a u tom vremenu možemo mirnije raditi, ali ćemo zadržati ozbiljnost. Dinamo je Dinamo i u svakoj utakmici mora pokazati visoku razine igre i pristupa, tu nema odstupanja. Očekujem da ćemo biti takvi i bolji nego dosad u ove četiri preostale utakmice – veli Bišćan koji je sjajno prihvaćen od navijača. Postao im je ljubimac, ne sjećamo se kad su zadnji put tako skandirali nekom treneru.

Prvo podignuti Petkovića

– Iskreno, lijepo je imati pozitivan tretman navijača i medija. I to je plus za nas. Nekad nisam imao najbolje odnose s medijima, nisam tip koji je dobar za taj dio, ali pozitivno smo primljeni u medijima i među navijačima i to nam dosta znači. A sad ljubimac... Ako se tako dogodi, super, ali puno više mi odgovara uloga u pozadini i da emocije budu usmjerene prema igračima, oni su izravni akteri, oni donose rezultate.

Bišćan očekuje da će plavi i u ove četiri utakmice igrati na visokoj razini, znaju da igraju protiv klubova koji se bore za europske pozicije (Osijek i Rijeka) i onih koji su u velikoj borbi za ostanak u ligi (Šibenik i Gorica).

– Znamo da je tako i Dinamo mora biti ozbiljan, mora biti taj koji će inzistirati na poštenju. Ovo je prilika da damo veću minutažu našim mladim igračima, ali to ne znači da će igrati šest juniora odjednom u bilo kojoj od tih utakmica, igrat će ih nekoliko.

Bišćan će se polako okretati i novoj sezoni, gledati potencijalna pojačanja, no dojam je da ih je već trebalo dovesti.

– U idealnoj situaciji bilo bi tako, neki bi već došli, ali Dinamo je klub koji ovisi o odlascima. Postoje naše želje, na nekima se radi, nemamo puno vremena. Odlično je da smo završili prvenstvo, mogu se i ja više posvetiti gledanju tih pojačanja nego što sam mogao dosad. Zato je bilo važno u Splitu osvojiti naslov, biti pragmatičan. Nisam htio da idemo u Osijek, pa da, ako se tamo ne riješi, izgubimo još dva tjedna... Pratimo, imamo neke skrivene, perverzne želje koje ćemo teško ostvariti, ali radimo na tome i svjesni smo da ćemo morati biti aktivni.

Koje pozicije je potrebno pojačati?

– Uvijek je teško razgovarati o konkretnim pozicijama, primjerice, ako kažem da tražimo stopera, šaljem nekakvu poruku dečkima koji tu igraju.

Puno se nagađa o mogućim odlascima, najviše se spominju oni najbolji – Livaković, Ivanušec, Petković, Šutalo... Što ako odu svi ili dvojica, trojica?

– To je i mene ponekad muči, pitam se što će biti ako se to dogodi. Ako ode Livaković, nema šanse da ga možeš nadomjestiti, ako ode Ivanušec, slično je. Gotovo je nemoguće nadomjestiti igrača od 15-20 milijuna eura igračem koji košta četiri, pet puta manje. Osim ako nemaš nekog svog mladog igrača koji je takav potencijal i može doći na tu razinu tek za šest mjeseci, godinu dana, ali ne možeš od njega dobiti puno već sad u kvalifikacijama. Međutim to sam znao kad sam dolazio i ne bi bilo logično da se sad žalim na te stvari. Prilagodit ćemo se situaciji kad dođe i ako dođe, tražiti alternative. Bio bih najsretniji da ostanu ovdje, da odradimo tih nekoliko prvih mjeseci zajedno, da se napravi posao pa da odu svojim putem, a mi nastavimo sezonu s ostvarenim najvažnijim ciljem.

Što je s ugovorom Brune Petkovića?

– To se pokrenulo i prije mog dolaska, nisam bio uključen u to i nisam osoba koja može odgovoriti na to pitanje. Mogu reći da Bruno ima status prvog napadača, iako sad nije igrao, što se toga tiče želim biti jasan. Što će biti dalje, ne znam, meni je cilj dovesti ga u što bolju formu u što kraćem roku. Time bih dobio igrača od 15-20 milijuna, a onda je život lakši. A što se ugovora tiče, kažem, to nije pitanje za mene.

Bišćan će imati problema i s odrađivanjem priprema, dio igrača će u A vrstu, dio u mladu, a neki u svoje nacionalne vrste. I nakon toga trebat će im malo odmora.

– Ne znam ni sam s kojim brojem igrača ću na pripreme, u svakom slučaju neće ih biti dovoljno. To je prilika da dođu i igrači s posudbe da se uvjerim tko koliko može, prvi dio priprema trebali bi biti s nama da vidimo što dalje – rekao je Bišćan koji je za svoj rođendan poželio da plavi igraju dobro te da budu rezultatski uspješni.

Luka Ivanušec imao je dva dana odmora, bio je malo kod svojih u Ljubešćici pa malo u Budimpešti. Ovo proljeće je njegovo, u sjajnoj je formi, 'prebolio je' što ga izbornik Dalić nije vodio na SP u Katar.

– Svi smo zadovoljni i sretni. Proslavili smo naslov na Poljudu, imali dva dana slobodno i uživali. Atmosfera je bila fantastična, drago mi je da su navijači došli proslaviti s nama – počeo je Ivanušec i nastavio:

– Drago mi je što sam popravio statistiku, sad sam na devet pogodaka, nadam se da će na kraju biti dvoznamenkasti broj pogodaka.

Treninzi su intenzivniji

Pitali smo Ivanušeca što je to novoga donio Igor Bišćan nakon smjene Ante Čačića.

– Bišćan je donio novu energiju i ozbiljnost. Treninzi su sada puno intenzivniji. Svi smo kliknuli prvog dana s novim stručnim stožerom. Vjerujem da će biti još i bolje.

A što s vašim transferom, stalno ste na 'udaru'?

– Teško mi je govoriti o tome. Igrač sam Dinama, koncentriran sam da odradimo sezonu do kraja. Dođe li do neke ponude, mislim da treba izvagati sve opcije, vidjeti što se nudi i kamo je najbolje otići za daljnji razvoj. Sad idemo odraditi ove četiri utakmice na pravi način, možda ćemo igrati i bolje jer nema takvog pritiska. No sigurno se nećemo opustiti, znate da je oko Dinama nakon prvog poraza kriza – rekao je, među ostalim, Luka Ivanušec.

