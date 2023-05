Bišćan se nije šalio: Dinamo s četiri pogotka svladao Šibenik

U posljednjem susretu 34. kola SuperSport HNL-a Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Šibenik sa 4-0 dodatno otežavši borbu gostiju za prvoligaški spas. Golove za "modre" zabili su Bruno Petković (31), Luka Ivanušec (54), Martin Baturina (55) i Petar Bočkaj (69).

Premda su Šibenčani dva puta svladali Dinamo na Šubićevcu u posljednja dva mjeseca, izbacivši pritom hrvatskog prvak iz Kupa, "Modri" su očekivano opravdali status favorita. Bila je to sedma Bišćanova utakmica na klupi Dinama pri čemu četvrta pobjeda uz tri remija, a zanimljiv je i podatak kako hrvatski prvak u posljednjih šest utakmica nije primio niti jedan gol.

S druge strane gosti su upisali treći poraz u nizu, te šesti u zadnjih sedam utakmica dodatno otežavši svoju poziciju. Srećom, po Šibenčane u ovom kolu je izgubila i Gorica, pa je njihov zaostatak ostao dva boda.

Prvu priliku imali su gosti u 16. minuti. Amer Hiroš je pucao sa 14 metara, no njegov udarca je blokirao Robert Ljubičić. Dinamo u prvih pola sata nije pokazao previše, no iz prve prave prilike je poveo. Josip Mišić je u 31. minuti sjajnom loptom pronašao Petkovića, koji je glavom prebacio istrčalog Lovru Rogića. Bio je to njegov 10. pogodak ove sezone u HNL-u.

Do kraja poluvremen više nije bilo golova, no Dinamo je u prvih 10 minuta nastavka razriješio pitanje pobjednika. U 54. minuti je Luka Ivanušec s ruba kaznenog udarca pogodio za 2-0. Samo minutu kasnije bilo je 3-0. Dinamo je "ukrao" loptu na sredini terena i jurnuo u kontru. Ljubičić je sjajno povukao uposlivši Baturinu koji je bio siguran.

Golijada se nastavila u 69. minuti kada je Bočkaj, tek što je ušao u igru, postigao četvrti gol Dinama. Baturina je dodavanjem preko zadnje linije uposlio Bočkaja koji je mirno pogodio suprotni kut. Vrlo blizu golu bio je i Moharrami u 86. minuti, no uzdrmao je gredu.

"Modri" vode na ljestvici s nedostižnih 75 bodova. Hajduk ima 65, Rijeka 48, Osijek 46, a Varaždin i Istra 1961 po 45 bodova. Zadnja dva mjesta drže Gorica sa 29 i Šibenik sa 27 bodova.