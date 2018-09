Bio je to kraj Davisova kupa kakvog znamo

Ipak to nije bio vikend propuštenih prilika, Borna Ćorić nas je kao i mnogo puta ranije, prometnuo iz gubitnika u dobitnike. Završilo je sve lijepo, zadarski su navijači još jednom pokazali kako se navija za nacionalne boje. Drugi put u tri godine u istom smo gradu ušli u finale Davisova kupa. To je trijumf naših tenisača i trijumf Zadra. Uspjeh tim značajniji što to natjecanje od sljedeće godine mijenja format. Po mnogima bit će to tek Svjetski momčadski kup, iako će službeno zadržati ime - Davisov kup.

Kao što se zna, ITF-ova Skupština u kolovozu je u Orlandu promijenila koncepciju Davisova kupa. Sljedeće će godine pobjednik biti dobiven na jednotjednom završnom turniru u studenome koji će u jednom gradu okupiti 18 reprezentacija. Četiri ovogodišnja polufinalista, među kojima je i Hrvatska, izravno su se plasirala na taj završni turnir. Dvije selekcije dobit će pozivnicu, a 12 reprezentacija dobit će se u kvalifikacijama koje će se održati u veljači sljedeće godine. Osam pobjednika ovotjednog doigravanja za Svjetsku skupinu plus četiri poražena četvrtfinalista (Italija, Njemačka, Kazahstan i Belgija) bit će nositelji u tim kvalifikacijama. Malo izgleda zamršeno, ali Hrvatska ionako ima druge brige... Barem do finala u Francuskoj.

Zadar je u ova tri dana okupio sportsku i političku elitu Hrvatske. Za naše su mušketire navijali i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, mnogi ministri, pa Janica Kostelić, Zlatko Dalić, Ante Čačić, Iva Majoli, Ana Konjuh, Vedran Martić, Dubravko Šimenc... Marinov otac Zdenko posebno se toplo pozdravio s pjevačem Mladenom Grdovićem.

Vidjeli smo i američkog veleposlanika Roberta Kohorsta, ali on je, naravno, navijao za goste, kao i skupina Amerikanaca (najviše ih je bilo iz Atlante) koja je u sva tri dana bodrila svoje tenisače. Usput su, kažu, uživali u ljepotama zadarskih znamenitosti, a posebno su ih se dojmile Morske orgulje. I doći će, obvezno, u Hrvatsku na ljetovanje. To je ta promidžba koju donosi sport. I koje ponekad i nismo svjesni.

Svi ti sudionici zadarskog spektakla, a posebno igrači, s nostalgijom će nositi svoje uspomene iz Zadra jer nešto slično će se teško ponoviti. Davisov kup dugo je čuvao tradiciju, osebujno navijačko ozračje, duh koji je krasio mečeve u tom natjecanju, ali je pod pritiskom profita i on na kraju pokleknuo. Vidjet ćemo što će budućnost donijeti, ali već sada znamo da sljedeće godine u Hrvatskoj Davisova kupa neće biti. Valjda je tako moralo biti...

No, ulaganja u tenis ne smiju prestati. Agilna nova predsjednica Hrvatskog teniskog saveza Nikolina Babić posebnu pozornost želi posvetiti najmlađima, a u tome ima podršku kompletne teniske obitelji. Kojoj bi zadarski uspjeh mogao biti nova os okupljanja i suradnje.

Nakon svega Zadru bi trebao ostati prekrasan teniski kompleks od 10-ak terena, većinom zemljanih, ali bit će i betonskih, a planira se čak i jedan travnati. Zadar će na taj način konkurirati za regionalni teniski centar u Dalmaciji, iako ne znamo što će na to reći Splićani koji proizvode puno više teniskih talenata. Ali tu forma ne smije biti bitna nego sadržaj. Treba graditi terene i stvarati uvjete u cijeloj Hrvatskoj, u svim hrvatskim gradovima. Pa, da onda iz tih bazena niču neki novi Ćorići, Čilići, Ivaniševići...

I zato ćemo ovu Borninu pobjedu svi pamtiti dok smo živi. Borna je bio brži od mraka a naše je zadarske uspomene obojao najsvjetlijim bojama.