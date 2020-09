Bilić uvjeren da neće biti samo prolaznik, u Premiershipu samo jedan Hrvat

Slavenu Biliću šampanjac je bio najslađi onog dana kada je WBA uveo u elitni razred engleskog nogometa, a hoće li bocu otvoriti i ove nedjelje, tek ćemo vidjeti. Jer, nova sezone Premiershipa starta u subotu, a prvi protivnik hrvatskog trenera bit će Leicester (nedjelja, 15 sati).

– Igramo protiv momčadi koja je bila u prvih nekoliko najboljih momčadi prošle sezone. Malo je pala i propustila Ligu prvaka. No igraju dobar nogomet i dobra su momčad koju jako poštujem. U razmaku od pet godina, što u nogometu nije ništa, napredovali su puno. To pokazuje koliko su dobro ulagali i koliko novca su uložili. Trebate imati novac da se pojačate na taj način i oni su to sjajno učinili – prokomentirao je prvog protivnika Bilić za službenu stranicu West Bromwich Albiona pa nastavio o promociji u prvu ligu.

Liverpool otvara s Leedsom

– Trebali bismo prestati govoriti o prošloj sezoni i poslu koji smo radili jer je novi posao sada pred nama. Unaprijeđeni smo i imali smo priliku slaviti, bilo dovoljno ili nedovoljno, ali sada se moramo usredotočiti na druge stvari. Sjećanja su briljantna stvar jer pružaju sjajnu motivaciju i sada bismo trebali ići u Premier ligu ne kao momčad koja je dobro prošla, već kao samouvjereni član Premier lige. Nećemo biti prolaznici.

Tako će i biti jer Bilić ne misli stati samo na ovom uspjehu. Osim toga, poboljšao je i momčad. Klub je potpisao napadača Matheusa Pereiru koji je u WBA bio na posudbi.

– Prioritet je bio pokušati zadržati momke iz prošle sezone zato što su dobro odradili posao. Na njih smo htjeli dodati tri ili četiri igrača ne da bismo poboljšali količinu, već kvalitetu igre – zaključio je Bilić.

A još jedan novopečeni prvoligaš – Leeds čeka vatreno krštenje. Naime, taj je klub 16 godina čekao na povratak u Premiership, a u prvom kolu ove subote od 18.30 sati gostuje kod Liverpoola na Anfieldu. Već na startu tako idu na noge prvaku. Ono što većinu navijača veseli jest vidjeti što su pripremili treneri Jürgen Klopp s jedne strane, a s druge Marcelo Bielsa, čovjek kojega svi cijene i kojega zovu – Luđak. Taj 65-godišnjak iz Rosarija produžio je ugovor s klubom do kraja ove sezone.

Chelsea se najviše pojačao

Otkako je Filip Krovinović završio posudbu u WBA i vratio se u Benficu i otkako je Dejan Lovren otišao iz Redsa u Zenit, jedini naš nogometaš u Premiershipu je Mateo Kovačić. Njegov Chelsea novu će sezonu otvoriti utakmicom u ponedjeljak na gostovanju kod Brightona.

Inače, Chelsea je u ljetnom prijelaznom roku potpisivao najskuplja i najzanimljivija imena. Doveo je Kaija Havertza iz Bayer Leverkusena za 79 milijuna eura, Tima Wernera iz RB Leipziga za 52 milijuna eura, Hakima Ziyecha iz Ajaxa za 39 milijuna eura, a besplatno im je došao i Thiago Silva iz PSG-a. Bilo kako bilo, trener Frank Lampard očito ima velike ambicije za ovu sezonu. Usporedbe radi, prvak Liverpool doveo je tek Konstantinosa Tsimikasa iz Olympiakosa za 12 milijuna eura.