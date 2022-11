Bilić o vatrenima: To je nevjerojatna grupa ljudi, prijatelja, a nema ni boljeg veznog reda od hrvatskog

S obzirom na to da se bliži Svjetsko nogometno prvenstvo, bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić u jednom se intervjuu osvrnuo na šanse vatrenih.

Trener Watforda izašao je u lokalnom Watford Observeru i rekao da nitko ne voli igrati protiv Hrvatske.

- Hrvatska nikad nije među favoritima ni na jednom turniru. Mediji i stručnjaci uvijek rezerviraju mjesta za favorite za velike nacije. U redu, ali nitko ne voli igrati protiv Hrvatske. Imamo s jedne strane vrlo iskusne igrače, a opet i niz mladih momaka koji nisu tu samo da popune broj, već mogu biti glavni protagonisti - rekao je Bilić pa se osvrnuo na najjaču kariku Hrvatske.

- Nijedan vezni red nije bolji od ovoga što imamo: Brozovića, Kovačića i Modrića. Nitko nema nešto slično, a tu je i Ivan Perišić. Možemo daleko dogurati, a najveća kvaliteta hrvatske reprezentacije – a to znam jer sam igrao za Hrvatsku, a potom je i trenirao šest godina – uvijek je bila i ostala je, bez obzira tko je izbornik, da je to jedna nevjerojatna grupa ljudi. Oni su prijatelji. Ne razgovaraju samo kad se sretnu, razgovaraju cijelo vrijeme. Vole provoditi vrijeme zajedno. Inače u reprezentacijama neki igrači, nakon što su tri tjedna zajedno, dosade jedni drugima. No, ovi momci žele biti jedni s drugima godinama.