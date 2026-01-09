Beogradska Arena izaziva poštovanje, ali Hrvatska zna što želi. Za zlato treba dobiti osam utakmica'

Vaterpolisti Hrvatske završili su pripreme za Europsko prvenstvo koje 11. siječnja počinje u Srbiji, Izabranici Ivice Tucka kreću u petak za Beograd i spremno očekuju prvu utakmicu protiv Slovenije. S nama su u skupini još Gruzija i Grčka.

- Mi smo 7. prosinca, dakle prije mjesec dana počeli s pripremama. Izuzmemo li gripu na samom početku, ozljede i bolesti su nas mimoišle srećom, nadam se da će tako ostati i tijekom turnira koji je pred nama. Velik je dio posla obavljen, isključivo smo jasno bili fokusirani na sebe, na naš rad, poboljšanje određenih dijelova igre i što drugo reći nego da potpuno spremni dočekujemo natjecanje. Ono neće biti jednostavno, sustav je izmijenjen, sad će za osvojiti zlato trebati osam utakmica, a ne šest kao ranije. Zato nam je sada doslovno svaki gol, svaki zaveslaj bitan. Ambicije i ciljevi su ove reprezentacije uvijek isti. Borba za neko od odličja, a što bude sjajnije to nam je svima skupa draže. Ovo Europsko prvenstvo iznimno je kvalitetno, vjerujem da će biti i zanimljivo, a sigurno i sjajno organizirano. Taj objekt izaziva poštovanje – rekao je Tucak.

Tko su po Vama favoriti?

- Ima ih nekoliko. U prvom redu Španjolska, Grčka, Mađarska, Srbija i mi, a onda mogu do medalje i Talijani i Crnogorci. S reprezentacijama Nizozemske, Gruzije i Francuske nikome neće biti lako.

Za razliku do prijašnjih turnira na Europskom prvenstvu nema više nokaut-utakmica. Dva su kruga grupne faze, a najbolje četiri momčadi igrat će polufinale.

- Ne znam je li poštenije, ali je više sportski. Istina, trebate odigrati dvije utakmice više da osvojite medalju. Vjerujem da je format pogođen i bit će slađe doći do kraja.

Kako Vam se čini naša skupina?

- Sve osim naše pobjede protiv Slovenije bilo bi iznenađenje stoljeća, a to si nećemo dopustiti. Gruzija je odlična reprezentacija, znam da onima koji ne prate vaterpolo to ne zvuči tako, ali što god netko rekao, znam kakvu snagu imaju. Pobijedili su u Rotterdamu Nizozemsku od koje smo mi izgubili. Imaju tri bivša reprezentativca Srbije, odnosno Crne Gore, našeg Andriju Vlahovića, igrače koji su igrali u Mladosti, Novom Beogradu, sada Radničkom, izbornik je Grk, koji vodi kotorski Primorac. No, mi smo kvalitetniji. Što se tiče Grčke, o njima ne treba previše trošiti riječi. Oni su aktualna svjetska bronca, nedavno su u pripremnoj utakmici lako i uvjerljivo pobijedili Srbiju.

Kako Vam se čini naša reprezentacija?

- Imamo sjajno posloženu reprezentaciju, koja je, otkad se ekipirala 2021. godine, pokazala koliko može i vrijedi. Igrači su dugo zajedno, no presudna će biti naša želja, od prvog do zadnjeg, iako će se pitati i protivnike. Obrana je dobra, može i mora bolje, forma vratara je dobra i vjerujem da će sve biti na svome mjestu – zaključio je Tucak.

Zanimljivo je da će Beograd treći put biti domaćin Europskom prvenstvu a ispada da su organizatori svakih deset godina. Naime, prvi put su bili domaćini 2006., drugi pout 2016., a sada treći put 2026. godine. U Beogradu Hrvatska na prijašnja dva europska prvenstva nije osvojila nijednu medalju. Prije 20 godina bili smo na bazenu Tašmajdan sedmi. U skupini smo izgubili od Italije i Mađarske, odigrali neodlučeno s Grčkom i Njemačkom, a pobijedili smo samo Sloveniju. U razigravanju od sedmog do 12. mjesta svladali smo redom Slovačku, Rusiju i Njemačku.

Prije deset godina Europsko prvenstvo igralo se kao i ove godine u beogradskoj Areni. I opet smo osvojili sedmo mjesto. U skupini prvog kruga bili smo bolji od Francuske i Malte, a izgubili smo od domaćina, Srbije. U osmini finala svladali smo lako Nizozemsku, a onda je stigao poraz u četvrtfinalu od Mađara. U razigravanju od petog do osmog mjesta izgubili smo prvo od Italije, a onda smo slavili protiv Rusije. Srbija je kao domaćin dvaput osvojila zlato.

- Pamtim sjajnu atmosferu iz Beograda 2016. godine i volio bi da se ona ponovi, ali ne bih volio da ponovimo rezultat koji smo tada ostvarili - zaključio je Tucak.

- Ono što je apsolutno prioritet jest svaku utakmicu shvatiti maksimalno ozbiljno i to ćemo pokazati od 1. kola i od Slovenije, neovisno tomu što znamo da smo puno kvalitetniji. Drugo kolo već donosi Gruziju koja je respektabilniji suparnik, nisu nimalo bezazleni. Grčka je u 3. kolu, a tu onda govorimo o reprezentaciji koja je svjetski vrh. Svi znamo put koji nas čeka. Mislim da imamo po novom sustavu utakmicu više nego što bi bio inače prijašnji maksimum, ali dobro je to što nema više četvrtfinala koje je uvijek donosilo značajnu nervozu više. Mi smo spremni – rekao je Marko Bijač, vratar Hrvatske.

Prema najnovijim informacijama rekord po broju gledatelja uz 2016., neće biti srušen. Naime, u Beograduje na tribinama između Srbije i Crna Gore bilo 18.500 gledatelja. Kapacitet gledališnih mjesta je ove godine smanjen na 12.000 a razlog je što je visina montažnog bazena sada veća, pa je time "izgubljen" određeni broj redova u donjem dijelu tribina.Svjetski rekord u posjećenosti jedne vaterpolo utakmice je kada su se igrale dvije američke sveučilišne momčadi u njujorškom Madison Square Gardenu pred 22.000 gledatelja.