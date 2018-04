Beusan: Rijeka je oštećena protiv Hajduka, to je trebao biti crveni karton

Sudački ekspert Mateo Beusan analizirao je suđenje Igora Pajača u derbiju Hajduk - Rijeka (1:1) koji se u subotu igrao na Poljudu.

- Imao je jako tešku utakmicu i vrlo je često bio u centru pažnje. Ima potencijala, ali će neke stvari morati mijenjati - rekao je Beusan u HTV-ovoj emisiji Stadion.

U 27. minuti Ismajli prekršaj nad Pavičićem, a već je imao žuti karton.

- To je bio prekršaj za drugi žuti, odnosno crveni karton. Rijeka je ovdje oštećena.

Raspopović je srušio Gyurcsa, Pajač pokazao na bijelu točku što je Caktaš pretvorio u gol.

- Da, to je prekršaj za kazneni udarac, a igrač Rijeke nije trebao dobiti žuti karton - rekao je Beusan te dodao da u 55. minuti nije bio prekršaj za jedanaesterac na Acostyju.

A Stipe Pletikosa prokomentirao je igru Hajduka.

- Tvrda utakmica, s puno duela i puno potrošnje. Borba za drugo mjesto na ljestvici imala je psihološki utjecaj na igrače. Hajduk ima problema s individualnom kvalitetom u veznom redu, ne vidim međulinijskog igrača u momčadi Hajduka. Zabrinjavaju me forme Radoševića i Caktaša koji su dovedeni da rade razliku. Said je 17 puta pao, a dobio samo četiri prekršaja i to me njegovo padanje već živcira - rekao je Pletikosa pa pohvalio kapetana Hajduka:

- Nižić me najviše impresionirao, zapanjujuće je s koliko je energije odigrao, a u srijedu je igrao u SAD-u za reprezentaciju. Oduševio je u ovoj utakmici, bio je pravi kapetan i lider.