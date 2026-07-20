I Fifi je prekipjelo, istražuje sve incidente koje su napravili igrači Argentine

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) pokrenula je istragu protiv Argentine nakon niza incidenata nakon finala Svjetskog prvenstva, prenose britanski i španjolski mediji.

Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješća sudaca i snimke s utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane.

Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili nakon posljednjeg zvižduka, kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi.

Među incidentima koji će se analizirati je i isključenje argentinskog veznjaka Leandra Paredesa zbog nasilničkog ponašanja nakon susreta, zatim postupci Nahuela Moline, optuženog za udaranje Rodrija, te navodna intervencija pomoćnog trenera Roberta Ayale, koji je optužen za guranje Danija Olma tijekom nastale gužve.

FIFA će također, ispitati ponašanje argentinske delegacije tijekom ceremonije dodjele trofeja, nakon što je dio igrača okrenuo leđa dok je Španjolska podigla pehar pobjednika World Cupa.

Istraga o događajima s travnjaka MetLifea, dolazi nakon vijesti da je FIFA već pokrenula istragu nakon polufinala između Argentine i Engleske kada je nekoliko igrača "Gauča" istaklo transparent s porukom "Falklandi su argentinski".

FIFA-ini propisi izričito zabranjuju prikazivanje političkih poruka tijekom natjecanja, pa je organizacija otvorila istragu o slučaju i traži objašnjenja od Argentinskog nogometnog saveza (AFA).