Kvalifikacije za SP

Njemačka pobjedom stigla korak bliže preskakanju Hrvatske

Joshua Kimmich
REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
11.10.2025.
u 00:03

Njemačka je u trećem kolu skupine A u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 20206. očekivano svladala Luksemburg s 4:0 u Sinsheimu. Dvostruki strijelac za 'Elf' bio je Joshua Kimmich u 21. i 50. minuti, a zabijali su i David Raum u 12. te Serge Gnabry u 48. minuti. Njemačka se ovom pobjedom probila na vrh skupine sa šest bodova koliko imaju i Sjeverna Irska te Slovačka, no Njemačka drđi prvo mjesto zbog najbolje razlike pogodaka. Luksemburg je zasad bez bodova.

Rezultate Njemačke pomno prati i Hrvatska budući da su nam upravo četverostruki svjetski prvaci glavni konkurenti za deveto mjesto na ljestvici najboljih svjetskih reprezentacija po FIFA-i. Osiguravanje devetog mjesta je od velike važnosti uoči ždrijeba svjetskog prvenstva jer će u ždrijebu status nositelja imati 12 reprezentacija - tri domaćina (SAD, Meksiko i Kanada) te devet najboljih reprezentacija svijeta.

Vatreni su se jučerašnjim remijem u Pragu (0:0 protiv Češke) spustili na deveto mjesto tevse sada, po infromacijama stranice Football Meets Data, nalaze na desetom mjestu. Ispred nje se probila Italija, a blizu je i 11. Maroko, no Italija je u opasnosti da ponovno, po treći put zaredom, propusti svjetsku smotru pa su glavni konkurenti Hrvatskoj u ovom trenutku Njemačka (12. po FIFA-inoj ljestvici) i Maroko.

Kada bi osigurala status nositelja, Hrvatska na prvenstvu u grupnoj fazi ne bi mogla igrati protiv reprezentacija poput Argentine, Španjolske, Engleske, Portugala, Francuske, Brazila, Nizozemske i Belgije kao ni protiv već spomenutih domaćina. 

Ključne riječi
kvalifikacije za SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Njemačka nogometna reprezentacija

