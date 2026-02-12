Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 49
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GRAD JE BIO PARALIZIRAN

Zima stoljeća: U Zagrebu preko noći palo 100 cm snijega, Sava se zaledila

Ilustracija
Ivica Galovic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
12.02.2026.
u 09:47

Veljača 1929. godine ostala je urezana u kolektivno pamćenje kao jedna od najbrutalnijih zima u modernoj povijesti. Dok je polarna hladnoća okovala cijeli kontinent, od Londona do Rima, Hrvatska se suočila s nezapamćenim snježnim nanosima i temperaturama koje su ledile dah i zaustavljale život.

U noći s jedanaestog na dvanaesti veljače 1929. godine, Zagreb se probudio u prizoru kakav nije zabilježen ni prije ni poslije. Tijekom samo nekoliko sati palo je gotovo stotinu centimetara snijega, što je i danas apsolutni rekord zabilježen u glavnom gradu. Grad je bio potpuno paraliziran; tramvajske i telefonske linije pucale su pod težinom leda, a ulice su postale neprohodne. Život je stao, a građani su se našli zarobljeni u snježnoj tišini koju je povremeno prekidao samo zvuk lopata i očajničkih pokušaja da se probiju barem najnužniji putevi. Bio je to početak višetjedne borbe s prirodom koja je pokazala svu svoju silinu, pretvorivši urbanu vrevu u zaleđenu pustoš.

Ekstremni uvjeti nisu pogodili samo Zagreb. Cijela Hrvatska našla se u ledenom zagrljaju sibirske anticiklone. U Gospiću je četvrtog veljače izmjereno nevjerojatnih –36 °C. Čakovec se smrzavao na –35,5 °C, a ni Jadran nije bio pošteđen. Snijeg je zabijelio Split, Dubrovnik i otoke poput Krka i Hvara, gdje su se mještani, nenavikli na takve prizore, borili s ledom i zimom koja je prodirala u kamene kuće. Zabilježeno je da se more zaledilo u Kvarnerskom zaljevu i na ušću Zrmanje.

Suočene s potpunim kolapsom, gradske vlasti pokušavale su olakšati patnju stanovništva. U Zagrebu su na ključnim lokacijama, poput Trga bana Jelačića i Glavnog kolodvora, postavljene velike peći na koks kako bi se promrzli prolaznici mogli barem na trenutak ugrijati. U Vlaškoj ulici otvorena je javna grijaonica za beskućnike i siromašne, gdje su se dijelili topli čaj i kruh. No, vladala je velika nestašica ogrjeva i hrane, a izvještaji s otoka govorili su o ljudima koji su bili prisiljeni paliti vlastito pokućstvo kako bi preživjeli. 

Ovaj polarni val nije bio samo u Hrvatskoj. Cijela Europa bila je na koljenima, što potvrđuju i tadašnji medijski izvještaji koji su Zagreb spominjali kao jedan od gradova odsječenih od svijeta. Led je plutao Temzom u Londonu, pariški kafići bili su krcati ljudima koji su bježali od hladnoće, a na Azurnoj obali, poznatoj kao "sunčana rivijera", pao je snijeg dubok tridesetak centimetara. U Engleskoj se pivo smrzavalo u bačvama, a čak su i topli ljekoviti izvori u Bathu bili okovani ledom.

Rijeka Sava u Zagrebu bila je potpuno zaleđena, a led je bio toliko debeo da su preko njega bez problema prelazile konjske zaprege. Željeznički promet bio je u prekidu tjednima. Prvi vlak iz Zagreba prema Dalmaciji krenuo je tek dvadesetog ožujka, više od mjesec dana nakon vrhunca snježne kataklizme. 

FOTO Snijegom okovana Europa smrzava se pod arktičkim valom: Promet je paraliziran, otkazano na stotine letova
Ilustracija
1/14
Ključne riječi
Sava led zima

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!