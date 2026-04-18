Mladost u derbiju kola u Zagrebu uvjerljivo svladala Jadran

Vaterpolisti Mladosti slavili su u derbiju 13. kola prvenstva Hrvatske u Zagrebu nad splitskim Jadranom 15-12 (4-2, 4-3, 4-4, 3-3).

Zapci su u velikom derbiju nakon reprezentativne pauze uspjeli na svom plivalištu doći do važne pobjede.

Kod Mladosti su Ivan Nagaev, Luka Bukić, Josip Vrlić i Viktor Tončinić zabili po dva gola, dok je vratar Ivan Marcelić imao 15 obrana, a kod Splićana je Zvonimir Butić zabio čak sedam golova.

Nakon 13 kola na vrhu su Mladost, Jug i Jadran s po 11 pobjeda i dva poraza.

Jadran, Mladost i Jug imaju po 33 boda pa će se borba za "jedinicu" nastaviti u iduća dva kola prvenstva, nakon kojih slijedi četvrtfinale.

U tu fazu bi svatko od spomenuta tri sastava želio krenuti kao vodeći, zbog eventualnog kasnijeg lakšeg ždrijeba.